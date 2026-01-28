4,2 millones y 15 meses para rehablitar la Casa Lazaga 25 años después de su compra en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha licitado las obras para la rehabilitación de la Casa Lazaga, de cuya compra se cumplen precisamente 25 años en este mes de enero.

La intervención en este destacado inmueble de la calle Real tiene resuelta su financación desde al año pasado y forma parte de ese paquete de inversiones plurianuales que se lanzó a principios de 2025, que incluyen actuaciones como la segunda fase de la remodelación de la avenida Pery Junquera, el paseo de La Almadraba, el equipamiento naútico de Gallineras, la piscina de la Ronda del Estero o la propia obra de La Magdalena.

La rehabilitación de la Casa Lazaga, esperada durante largo tiempo, se licita con un presupuesto de 4.237.271,92 euros y un plazo de 15 meses, lo que en el mejor de los casos posterga la terminación de las obras al próximo mandato.

Al inmueble, ubicado en plena calle Real y con alto grado de protección, se le pretende dar un uso administrativo como dependencias municipales, según ha explicado en varias ocasiones el equipo de gobierno.

El proyecto de rehabilitación elaborado por Pujol y Cruz Arquitectos -conocidos por la recuperación del Penal de las Cuatro Torres en La Carraca- se presentó a diferentes colectivos y entidades ciudadanas en una visita a la propia Casa Lazaga que se llevó a cabo en 2023.

Así será la rehabilitación

La transformación que se planea prevé la recuperación de la tipología de la casa palacio del siglo XVII propia del periodo de transición barroco-neoclásico. La intervención pretende mantener los muros, recuperar el patio principal como uno de los elementos más representativos, conservar sus referencias neoclásicas como la escalera imperial o la fachada y su almohadillado para también preservar los elementos del periodo isabelino. La galería superior y la carpintería de madera también serán atendidos para volver a su esplendor.

También se cuidará especialmente la ornamentación del edificio, que se recuperará en la intervención. Y se actuará en sus espacios singulares, tales como el zaguán, la capilla, la escalera principal o el salón principal de la primera planta.

Interior de la Casa Lazaga en San Fernando / Julio González

Las fachadas también serán objeto de labores, aunque el frontal hacia calle Real ya fue tratado durante las obras de consolidación que se acometieron para frenar su acuciante deterioro. El edificio se dotará además de una iluminación ornamental y recuperará su antigua cerrajería. Además, en el aljibe del sótano se recuperará la bóveda a fin de que el espacio se pueda utilizar para la colocación de las distintas instalaciones.

La idea pasa por dar cabida en este edificio a dos delegaciones municipales, una mayor y otra más pequeña. Se parte de la intención de que sean Desarrollo Urbano y Desarrollo Sostenible, según se avanzaba en 2023, pero esto no es definitivo.