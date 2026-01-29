1,7 millones para cambiar el vallado del Parque del Oeste en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha licitado por 1.788.540,69 euros y un plazo de 8 meses los trabajos para el nuevo cerramiento perimetral del Parque del Oeste, que sustituirá su vallado original por un modelo de reja de hierro fundido de carácter tradicional, "similar al de los grandes parques históricos de ciudades como el de María Luisa en Sevilla o el Genovés en Cádiz", tal y como anunciaba la propia alcaldesa, Patricia Cavada, semanas atrás.

La actuación se acomet una de las zonas verdes más populares y frecuentadas de la localidad que se extiende a lo largo de un kilómetro y medio en un trazado paralelo a la avenida Pery Junquera, donde también se están llevando ahora obras de remodelación para duplicar su número de carriles.

Cavada señalaba días atrás que el vallado actual "no está a la altura de la calidad del parque ni de la identidad urbana de la ciudad". Dicho cerramiento, recordaba, "se instaló hace más de veinte años, es de baja calidad y presenta un notable deterioro, por lo que era necesario acometer una renovación completa que pusiera en valor el entorno".

Precisamente, un tramo de dicho cerramiento fue derribado a causa de la caída de un árbol durante una borrasca a principios del pasado mes de enero.

El diseño planteado contempla un cerramiento de 1,80 metros de altura, con seis puertas principales flanqueadas por columnas o pilastras rematadas en piezas redondeadas. Estas puertas de entrada al parque, con una altura de tres metros, serán colocadas al mismo nivel de la línea del vallado y no retranqueadas como están actualmente. El vallado irá pintado en verde, siguiendo el estilo clásico de los parques históricos andaluces. Sus seis puertas serán de hierro fundido.