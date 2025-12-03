Solo una empresa opta a la rehabilitación de la capilla de las Capuchinas en San Fernando

Solo una empresa -la mercantil isleña JMR Construcciones- ha presentado oferta para hacerse con el contrato para la rehabilitación de la capilla del antiguo convento de las Capuchinas, que se postula como futura sede del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando.

El proceso de licitación de las obras queda ahora pendiente de la oportuna valoración técnica de la propuesta antes que la mesa de contratación continúe dando pasos para -si procede- formalizar la adjudicación de los trabajos.

Con un presupuesto que asciende a 350.419,69 euros, la recuperación de la capilla de la calle Constructora Naval fue licitada por el Ayuntamiento de San Fernando el pasado 4 de noviembre y cuenta con un plazo de cinco meses para la ejecución de los trabajos. Es decir, que si prospera la adjudicación del contrato, la obra se llevaría a cabo a lo largo de 2026 dejando ya abierta la puerta al posible traslado del Consejo de Hermandades.

La cesión anticipada de la capilla, cabe recordar, se incluyó también en el convenio urbanístico que firmaron en 2024 el Ayuntamiento de San Fernando y el Obispado de Cádiz y que permitirá también el desarrollo del antiguo convento, donde está prevista la construcción de una residencia para mayores así como de viviendas de renta libre, protegidas y dotacionales. El convento, en pleno centro de San Fernando, lleva casi 9 años sin uso, desde que las últimas religiosas de la congregación se trasladarán a otro monasterio en El Puerto de Santa María.

La reforma planteada se llevará a cabo sobre una superficie construida de 656,49 metros cuadrados. El proyecto contempla independizar el espacio de la trasera del convento. Además, se mejorará la escalera de acceso y se instalará un elevador para que sea plenamente accesible para personas con movilidad reducida. En la planta baja se construirán dos aseos, uno de ellos adaptado.

La actuación implica también la instalación de acometidas independientes de agua, alcantarillado, suministro eléctrico y telecomunicaciones; además del completo resanado de paredes, techos y reparaciones en la cubierta, puertas y ventanas. A la capilla se le dotará de megafonía y del mobiliario adecuado para el desarrollo de la actividad propia del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando y de diversas actividades de índole cultural.

Precisamente, el Ayuntamiento trabaja con el Consejo en la definición de los términos del acuerdo de cesión, que incluirá, además, una partida económica de mantenimiento acorde con las necesidades del edificio. Este acuerdo deberá ser aprobado por los órganos correspondientes del Consejo de Hermandades y requerirá asimismo la tramitación administrativa oportuna.

De hecho, a principios de agosto la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, se reunió con la junta permanente del Consejo para explicarles los detalles de esta reforma. Entonces la regidora aseguró que la futura sede será "de las más importantes de la provincia y de Andalucía" por el valor patrimonial del edificio, vinculado a la comunidad isleña a lo largo de siglos.

Poco después del trascender la salida a licitación de estas obras el propio Consejo remitió un comunicado para manisfestar su satisfacción ante "un avance importante en el compromiso acordado para dotar a las hermandades y cofradías de San Fernando de un espacio digno, funcional y representativo en un enclave histórico de especial valor para la ciudad".