Sale a licitación la reforma de la capilla del convento de las Capuchinas de San Fernando por 350.000 euros

El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras del proyecto de rehabilitación parcial de la capilla del convento de las Capuchinas por importe de 289.603,05 euros. Cifra que, una vez sumado el correspondiente 21% de IVA, alcanzará los 305.419,69 euros que corresponden al presupuesto previsto para esta actuación. Las empresas interesadas en hacerse con estos trabajos tienen hasta el próximo 19 de noviembre para presentar sus ofertas. Hay que recordar que el equipo de gobierno de Patricia Cavada incluyó estas obras en su Plan Salto y que, una vez adjudicadas, la empresa al frente contará con un plazo de cinco meses para ejecutar esta actuación.

La reforma se llevará a cabo sobre una superficie construida de 656,49 metros cuadrados. El proyecto contempla independizar el espacio de la trasera del convento. Además, se mejorará la escalera de acceso y se instalará un elevador para que sea plenamente accesible para personas con movilidad reducida. En la planta baja se construirán dos aseos, uno de ellos adaptado.

La actuación implica también la instalación de acometidas independientes de agua, alcantarillado, suministro eléctrico y telecomunicaciones; además del completo resanado de paredes, techos y reparaciones en la cubierta, puertas y ventanas. A la capilla se le dotará de megafonía y del mobiliario adecuado para el desarrollo de la actividad propia del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando y de diversas actividades de índole cultural.

También hay que recordar que, precisamente, esta capilla de convertirá en la nueva sede del Consejo. Por ello, el Ayuntamiento trabaja en la definición de los términos del acuerdo de cesión, que incluirá, además, una partida económica de mantenimiento acorde con las necesidades del edificio. Este acuerdo deberá ser aprobado por los órganos correspondientes del Consejo de Hermandades y requerirá asimismo la tramitación administrativa oportuna.

De hecho, a principios de agosto la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, se reunión con la Junta Permanente del Consejo para explicarles los detalles de esta reforma. Entonces la regidora aseguró que la futura sede será “de las más importantes de la provincia y de Andalucía” por el valor patrimonial del edificio, vinculado a la comunidad isleña a lo largo de siglos. “Es una sede a la altura de la importancia cofrade de San Fernando y que aspira además convertirse en un espacio de referencia para la actividad cultural y cofrade de la ciudad”, recalcaba Cavada.

El próximo mes de enero el convento de Capuchinas cumplirá nueve años cerrados y sin uso, ya que ese mes de 2017 las últimas cuatro religiosas que allí vivían fueron trasladadas a un monasterio de El Puerto de Santa María.