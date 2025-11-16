El desarrollo urbanístico de las Capuchinas, listo para abordar su tramitación en San Fernando

El desarrollo urbanístico de los suelos del antiguo convento de las Capuchinas, terrenos del Obispado de Cádiz donde se prevé la construcción de una residencia de mayores así como viviendas de renta libre, protegidas y dotacionales y la adecuación de zonas verdes, ha dado un paso clave esta semana. Responsables de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y de la promotora que se encargará del citado desarrollo (Hermanos Lahule SL) se han reunido con el Ayuntamiento de San Fernando para cerrar la operación urbanística, toda vez que se ha dado forma ya al estudio de ordenación, el instrumento de planeamiento que propiciará el cambio de uso de estos suelos –un total de 7.313 metros cuadrados de superficie que ocupaban el antiguo convento y sus terrenos– emplazados en pleno centro de San Fernando.

El próposito de este encuentro, en el que estuvieron presentes tanto la alcaldesa, Patricia Cavada, como la ecónoma del Obispado, Carmen Lobato, fue poner al tanto a todas las partes de los avances, consensuar criterios y planificar los siguientes pasos de la operación urbanística, que en los próximos meses se meterá ya de lleno en la tramitación administrativa previa a la puesta en marcha de las obras. Si todo transcurre sin problemas, se estima que un plazo de nueve o diez meses se podría estar ya tramitando la licencia para ejecutar las obras.

El primer paso, no obstante, será la tramitación del citado estudio de ordenación, donde se detalla el cambio de uso de los suelos y el desarrollo planteado a partir del convenio urbanístico que el Ayuntamiento isleño y el Obipsado de Cádiz y Ceuta suscribieron en 2024. Dicho instrumento de planeamiento se prevé que se presente formalmente en el Consistorio en los próximos días para su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, tras lo que se sometería a un periodo de exposición pública antes de afrontar su aprobación en el Pleno Se estima que este trámite tendrá un plazo de cuatro meses aproximadamente.

En paralelo se avanzará en la redacción de los proyectos de reparcelación y de urbanización, que –una vez aprobado el estudio de ordenación– serían los siguientes pasos a realizar para propiciar este desarrollo urbanístico. Estos planes tienen también idéntica tramitación: una vez que se presenten en el Ayuntamiento, pasarán por la Junta de Gobierno Local para su aprobación inicial, se someterán a un periodo de exposición pública y, posteriormente, se procederá a su aprobación definitiva en el Pleno.

El Ayuntamiento estima que todo el proceso administrativo que ahora se va a iniciar puede tardar entre nueve o diez meses. Una vez completado se podrán ya tramitar las licencias para iniciar la construcción de viviendas y de la residencia para mayores que aprovechará también las dependencias del desaparecido convento, que cerró sus puertas en 2017 y que desde entonces está sin uso.

En paralelo, el Ayuntamiento isleño tramita la recuperación de la antigua capilla del convento, cedida anticipadamente por el Obispado en virtud al convenio suscrito el pasado año y a la que se ha propuesto dar uso como sede del Consejo de Hermandades y Cofradías. Las obras se licitaron en el pasado mes de noviembre y hasta el próximo día 19 está abierto el plazo para que las empresas que lo deseen remitan sus correspondientes ofertas.