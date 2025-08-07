Las obras de las 81 viviendas protegidas de la Ronda del Estero en San Fernando, al 30% de su ejecución

Las obras para la construcción en la Ronda del Estero de las 81 viviendas protegidas en régimen de alquiler y destinadas a familias de escasos recursos económicos avanzan a buen ritmo, sin pausa pero sin prisa. La propia consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha visitado este jueves San Fernando para comprobar el desarrollo de esta actuación, cuya primera piedra se puso en septiembre de 2024, y confirmaba que se había alcanzado el 30% de su ejecución.

De hecho, la dirección técnica de la obra ha explicado que ya se habían terminado los trabajos en cuanto a la estructura se refiere y que ahora se comenzaban a acometer las tareas de albañilería y a dotar de bajantes a la construcción. Del mismo modo, esta promoción contará con la calificación energética A, que se otorga a aquellos inmuebles con la mayor eficiencia energética. Sin ir más lejos, las de la Ronda del Estero serán viviendas en las que se utilizará la energía solar y que destacarán por su aislamiento térmico.

Las obras están siendo realizadas por la UTE formada por las empresas Construcciones Serrot SA y Herysan 2007 SL. Se trata de la mayor promoción de viviendas protegidas que se levanta en la ciudad en más de 15 años.

En su financiación están implicadas las administraciones central, autonómica y local; aportando la Junta el 75% de los 10,7 millones de euros necesarios y el Ayuntamiento más 4 millones de euros. El grueso de la inversión procede, a su vez, de fondos europeos.

Los trabajos en la estructura concluyeron y comienzan las tareas de albañilería. / Antonio Zambonino

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, explicó que todo apunta a que los plazos se van a cumplir y que estas viviendas estarán listas en junio de 2026. Además, la regidora recordó el fin social de esta promoción y detalló que los alquileres de estos pisos oscilarán entre los 154 y los 310 euros mensuales.

Cavada volvió a incidir en que “el mayor reto que afronta el equipo de gobierno es la construcción de vivienda en el municipio” y que sus planes pasan por sumar 500 viviendas, ya fueran construidas o en desarrollo, durante el presente mandato para contribuir al establecimiento de precios asequibles de la vivienda.

La alcaldesa, se dirigió a la consejera ofreciendo a la Junta “suelo disponible en San Fernando, la colaboración, el apoyo y la cofinanciación necesaria por parte de este Ayuntamiento; así como toda la agilidad administrativa para hacer posible que haya más promociones de vivienda promovidas por la administración autonómica en la ciudad”.

Por su parte, la subdelegada del del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores celebró que el avance de estas obras fuese a permitir el cumplimiento de los plazos previstos y aseguró que con actuaciones como ésta se contribuía a “evitar la burbuja inmobiliaria”.