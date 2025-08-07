El Consejo Consultivo da su visto bueno al anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha adelantado este jueves durante su visita a San Fernando que la administración autonómica “llevará a su primer Consejo de Gobierno de septiembre la Ley de Vivienda de Andalucía para que entre en marcha y pueda abordarse en el Parlamento andaluz para seguir mejorándola”. Díaz ha aclarado que el anteproyecto de esta Ley ya cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, trámite imprescindible para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su posterior tramitación parlamentaria.

“Es importante que en un tema como el de la vivienda podamos seguir dotando de mayor seguridad jurídica y, por supuesto, poniendo más vivienda protegida a disposición del ciudadano. Desde el gobierno de la Junta de Andalucía en la Junta el objetivo es claro. Desde 2019 se cuenta con 13.000 viviendas protegidas visadas, lo que significa que se han multiplicado por cuatro las viviendas protegidas respecto al periodo anterior y creo que debemos seguir en ese camino. Es imposible hacerlo solos, hay que hacerlo de la mano del Ayuntamiento y de la mano del sector privado, la colaboración público-privada es esencial en el tema de la vivienda”, detalla la consejera.