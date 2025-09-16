Comienzan a fabricarse las nuevas marquesinas para las paradas de autobuses de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando iniciará en los próximos meses la renovación y actualización de las paradas de autobús de la ciudad, que incorporarán un diseño moderno, sostenible y plenamente accesible, con el objetivo de generar identidad urbana y mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.

Desde la adjudicación del contrato el 5 de junio, pasando por la formalización del contrato el pasado 31 de julio, se ha venido trabajando en la creación de un prototipo que ya se está fabricando, que ha permitido perfeccionar y mejorar la propuesta inicial en aspectos clave como la accesibilidad, la estética y la integración de vegetación. Este prototipo servirá como modelo para la ejecución material de las nuevas estructuras y dándole una imagen exclusiva de la ciudad de San Fernando.

La actuación contará con una inversión de 800.000 euros, lo que supone un ahorro del 35% respecto al importe previsto en la licitación, y será ejecutada por la empresa Señalética y Mobiliario Urbano de Andalucía SL, referente en el sector, con un plazo de ejecución previsto es de seis meses.

La instalación de las marquesinas se realizará de manera programada por las diferentes zonas de la ciudad, garantizando en todo momento espacios provisionales y seguros mientras se desarrollan los trabajos. Según lo previsto, se instalarán dos marquesinas por semana y de manera paralela los citados tótems. En total, se instalarán 56 marquesinas, lo que supone una ampliación respecto al número existente en la actualidad. Asimismo, se colocarán 33 tótems informativos en aquellos lugares donde no exista espacio suficiente para marquesinas.

Las nuevas estructuras contarán con un diseño unificado, en línea con la nueva estética urbana, lo que supondrá una mejora sustancial en confort y funcionalidad para la ciudadanía. Estarán fabricadas en hierro forjado, con guardavientos laterales de cristal, iluminación LED, un asiento de madera tipo banco, complementado con un apoyo isquiático diseñado para facilitar el descanso de personas que puedan tener dificultades para sentarse en el asiento convencional.

Miniecosistemas por cubierta

Siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos europeos, San Fernando se sitúa a la vanguardia con la instalación de marquesinas innovadoras provistas de miniecosistemas: pequeños jardines ubicados en las cubiertas que, entre otros beneficios, absorberán emisiones de CO₂, reducirán la contaminación acústica, aprovecharán el agua de lluvia y contribuirán a mitigar el efecto de isla de calor, en un contexto de emergencia climática.

Para la marquesina se ha contemplado que sobre el techo se ubique una jardinera superior equipada con un sistema de riego por capilaridad, compuesto por un depósito anclado al centro del recipiente, con capacidad de almacenar agua y distribuirla de manera eficiente a toda la superficie ajardinada. Dicho depósito está diseñado con un acceso lateral, práctico para el llenado y fácilmente reemplazable en caso de necesidad.

La jardinería de cada marquesina está conformada principalmente por plantas de tradescantia, especie seleccionada por su resistencia al viento y su uso probado en otros espacios urbanos de la ciudad. Esta planta, valorada por sus llamativos colores púrpura, verde y plateado, destaca por su gran durabilidad, ya que tolera condiciones adversas: puede prosperar con poca luz, aunque prefiere la iluminación indirecta, y resiste periodos de sequía ligera gracias a su capacidad de retener agua en los tallos. Además, es extremadamente resistente y de fácil propagación, lo que la convierte en una opción ideal para este tipo de instalación.

Paradas accesibles

Las nuevas marquesinas estarán diseñadas según la normativa en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Estarán rodeadas de pavimento podotáctil y contarán con señalización específica para personas invidentes o con baja visión, garantizando así un entorno inclusivo para toda la ciudadanía.

En la actualidad, las paradas de autobús de San Fernando presentan una situación desigual, con diferentes tipos de mobiliario urbano —marquesinas y tótems— con cierta antigüedad. A esto se suma la existencia de pavimentos muy diversos y, en muchos casos, carecen de pavimento podotáctil, lo que dificulta la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha proyectado está renovación integral del mobiliario urbano y de los pavimentos en las paradas, unificando el diseño de marquesinas, tótems y señalética para mejorar la estética y la funcionalidad de estos puntos. Estos elementos, aunque no se trate de una gran infraestructura, tendrán también un impacto muy positivo y significativo en la ciudad.

Al mismo tiempo, se llevará a cabo una actualización de los pavimentos, adaptándolos a las necesidades de las personas con discapacidad, de los peatones que transitan por la zona y del propio autobús, garantizando así una maniobra segura en sus llegadas y salidas. Con esta intervención se logrará una mejora sustancial respecto al estado actual, proporcionando una solución cómoda, accesible y moderna a estos espacios.

Con esta iniciativa, San Fernando da un paso decisivo hacia la actualización de su red de transporte público, como ejemplo de ciudad comprometida con la sostenibilidad, la accesibilidad y el bienestar de sus vecinos y vecinas.