La remodelación integral de la avenida Duque de Arcos de San Fernando, a licitación por 1,2 millones de euros

El Ayuntamiento de San Fernando ha remitido a licitación el proyecto de remodelación integral de la avenida Duque de Arcos, situada en el entorno del barrio de La Ardila, una vez resuelta la financiación. La intervención, que cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de ocho meses, permitirá a la ciudadanía disfrutar de una avenida completamente renovada el próximo año.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha destacado que esta actuación en la Avenida Duque de Arcos responde a un “compromiso firme con los vecinos y vecinas de La Ardila, que venían demandando desde hace tiempo una mejora integral de su entorno”. La remodelación, que va desde la rotonda de la avenida Ponce de León hasta la calle Real, renovará este espacio deteriorado, que cuenta con diferentes desniveles que no le hacen accesible para las personas con movilidad reducida.

Del mismo modo, cabe recordar que hace dos años ya se actuó en la calle Cornelio Balbo, perpendicular a Duque de Arcos, con una reforma que mejoró notablemente la accesibilidad y la calidad urbana de la zona. Todas estas intervenciones forman parte del compromiso municipal por mejorar la calidad de vida en cada rincón de la ciudad, dotando a los barrios de infraestructuras seguras, accesibles y pensadas para el disfrute vecinal.

Una avenida accesible y con más aparcamientos

Actualmente, esta avenida presenta aceras en mal estado por el deterioro, pavimentos de distintos tipos fruto de intervenciones pasadas, barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad y una red de saneamiento y abastecimiento obsoleta. La nueva actuación permitirá renovar el acerado y la calzada, modernizar las redes de abastecimiento de agua potable y de aguas fecales, y reorganizar el espacio urbano con una distribución más accesible y adaptada a las necesidades actuales.

Este proyecto de remodelación integral contempla la eliminación de los desniveles y escalones existentes, que hasta ahora dificultaban el tránsito y el uso de las zonas de ocio y esparcimiento. Para ello, se ha diseñado una solución que combina pendientes suaves y plataformas a distintos niveles, garantizando la accesibilidad universal en esta avenida mediante rampas adaptadas.

La intervención también incluye la reordenación del estacionamiento, con la creación de un mayor número de plazas, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida. Además, se dotará a la vía de una calzada uniforme que mejorará la circulación y aportará una imagen renovada y más estética a todo el entorno.

Apuesta por el comercio de proximidad

Otro de los objetivos del proyecto es favorecer la actividad económica de los locales comerciales situados en la avenida Duque de Arcos. La reconfiguración de los espacios peatonales permitirá generar zonas más cómodas y accesibles alrededor de los negocios, contribuyendo así a dinamizar la vida del barrio y a fomentar el comercio de proximidad.

“Estamos hablando de una inversión importante que no solo renueva las infraestructuras básicas, sino que también crea espacios más accesibles, cómodos y pensados para el disfrute de todos, al tiempo que favorece la actividad de los comercios locales”, ha citado la alcaldesa de San Fernando.

Asimismo, la regidora ha subrayado que “esta obra se suma a las muchas intervenciones “que estamos impulsando en distintos barrios”, con el objetivo común “de hacer de nuestra ciudad un lugar más habitable, más inclusivo y con mejores equipamientos, donde la calidad de vida de las personas esté siempre en el centro de nuestras decisiones”.