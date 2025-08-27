Comienza el pilotaje de ‘El Astillero’, el futuro edificio multiusos de La Magdalena en San Fernando

Las obras de remodelación del Parque de La Magdalena avanzan a buen ritmo y ya empiezan a mostrar la forma del futuro parque, que se convertirá en uno de los proyectos estratégicos para la transformación de la ciudad. En estas semanas, los trabajos se han centrado en la ejecución de las acometidas y de los sistemas de alcantarillado, además de toda la infraestructura subterránea imprescindible para el desarrollo posterior del recinto. Y este miércoles se ha iniciado la construcción de ‘El Astillero’, comenzando con la cimentación a través de pilotes de hormigón, lo que permitirá levantar una de las piezas más singulares de este gran proyecto.

‘El Astillero’ será un edificio concebido como un homenaje a la industria naval y a la historia de los astilleros de San Fernando, que durante siglos han sido motor económico y social de la ciudad. Inspirado en las naves tradicionales de Navantia y en el primer astillero militar de España —que se ubicó precisamente frente a La Magdalena—, este espacio nace con una doble vocación: preservar la memoria de la construcción naval y, al mismo tiempo, abrirse a la ciudadanía como un gran espacio de encuentro y dinamización cultural.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que La Magdalena será “mucho más que un parque: será el reflejo de lo que somos como ciudad, de nuestro pasado vinculado a la construcción naval, pero también de nuestro futuro como referente cultural, social y económico”.

Este equipamiento, con 1.125 metros cuadrados de superficie y capacidad para 1.000 personas, está concebido como una auténtica fábrica de cultura, creatividad y eventos. En él se podrán celebrar conciertos, exposiciones, conferencias, convenciones, encuentros empresariales, campañas de promoción y actividades sociales de colectivos y entidades, así como eventos corporativos.

El edificio contará con un acceso principal, al que se suma un segundo acceso que facilitará la circulación y el tránsito hacia las diferentes dependencias. El programa se organiza en torno a una gran sala 1 y una sala 2 de menor tamaño, complementadas por un vestíbulo de aseos, un office y tres aseos independientes. El edificio dispone también de un vestíbulo de instalaciones, un espacio específico para instalaciones PCI, un almacén y un cuarto destinado al grupo electrógeno. Asimismo, se incluye una entreplanta que amplía las posibilidades de uso del recinto.

Además, ‘El Astillero’ tendrá un uso singular durante la Feria del Carmen y de la Sal, ya que una semana al año se transformará en la caseta municipal, reforzando así su carácter multifuncional y su estrecha vinculación con la vida social de la ciudad.

Mirando al Museo del Dique de Navantia

El diseño arquitectónico de ‘El Astillero’ se inspira en la nave histórica del Museo del Dique de Navantia, un antiguo taller de forja que hoy constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del hierro vinculada a la industria. En este sentido, la instalación se convierte en una reinterpretación contemporánea de un legado histórico, adaptada a las necesidades de un recinto multifuncional y versátil.

El edificio contará con un gran espacio diáfano y abierto, ideal para la celebración de actividades de gran formato, y una sala más pequeña y reservada que permitirá la organización de encuentros reducidos o especializados. Estará dotado de cocina propia y dispondrá de amplios ventanales acristalados que lo integrarán con el parque, de forma que la actividad que se desarrolle en su interior se extienda también hacia las zonas verdes que lo rodean.

Esta zona del parque, según Cavada, “se convertirá en un espacio de encuentro destinado a impulsar la cultura y acoger eventos capaces de generar economía y empleo”. “San Fernando precisa de equipamientos de este nivel, sobre todo de gran aforo algo de lo que carece la ciudad, que faciliten la atracción y organización de actividades en instalaciones modernas, de calidad y enmarcadas en un entorno natural privilegiado”, ha destacado.