La zona infantil de La Magdalena remitirá a la historia naval de San Fernando

El Ayuntamiento continúa avanzando en la definición de los elementos que formarán parte del futuro Parque de La Magdalena. De esta manera, ha dado a conocer las áreas infantiles de juego que se instalarán en este gran espacio verde. El proyecto contempla la creación de cuatro zonas de juego que también buscan mantener un vínculo directo con la historia y las tradiciones de la ciudad.

Destaca el edificio central multiusos, inspirado en las naves tradicionales de Navantia y concebido como un homenaje al primer astillero militar de España, que se ubicó frente a La Magdalena. El parque infantil estará tematizado con un barco de grandes dimensiones inspirado en el Juan Sebastián Elcano. Este barco central estará acompañado de otros elementos vinculados a la construcción naval, como una grúa, que se podrá escalar, y estructuras relacionadas con el trabajo de los astilleros.

El barco reproducirá con detalle la proa, la popa y un cuerpo central con cuatro mástiles y velas enrolladas. En su perímetro se integrarán elementos tematizados como banderas, flotadores, megáfonos y paneles. El acceso a la popa será posible a través de una escalera, pero también mediante cuerdas de escalada, una barra de bomberos en espiral, una red horizontal o una escalera vertical. La zona central contará con una escalera de subida y un tobogán para el descenso.

Espacio multiaventura

Por otro lado, habrá un área denominada ‘Aventura’, dirigida a niños y niñas a partir de 12 años; otra denominada ‘Almacén y Taller’, para los menores de esa edad; y un espacio inclusivo, diseñado con juegos accesibles. La zona ‘Aventura’ incluirá una tirolina de más de 31 metros, una cúpula sensorial, un carrusel y un balancín.

El área ‘Almacén y Taller’ ofrecerá juegos creativos y de exploración, mientras que la zona inclusiva incorporará equipamientos adaptados como balancines y carruseles accesibles.Todos estos espacios estarán diseñados con tonalidades serenas y atractivas