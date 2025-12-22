Luz verde a la tercera licitación de las obras del nuevo estadio de fútbol en Bahía Sur

La Junta de Gobierno Local aprobó en una sesión extraordinaria que se celebró el pasado viernes el expediente de contratación para la ejecución de las obras del nuevo estadio de fútbol que se planea construir en la ciudad deportiva de Bahía Sur, paso previo a la tercera licitación de este proyecto que supera los 14 millones de euros.

El gobierno municipal de San Fernando se dispone a cerrar 2025 con la obra -probablemente- de nuevo licitada (o a punto, en todo caso) después de que en el pasado mes de octubre se viera obligado a desistir del segundo proceso público que se tramitaba desde pocas semanas antes al detectarse "errores sustanciales" en el expediente de contratación, lo que llevó a dar marcha atrás cuando todavía estaba abierto el plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas.

La propia alcaldesa, Patricia Cavada, así lo señalaba el pasado viernes en el transcurso del balance de gestión que ofreció en el transcurso del tradicional desayuno navideño que comparte con la prensa. La regidora incluyó de nuevo el estadio entre esos retos a afrontar en 2026 y entre esos proyectos que el ejecutivo municipal espera que definitivamente -y después de múltiples vicisitudes- empiecen a materializarse el próximo año.

El problema que hace un par de meses obligó de nuevo a dar marcha atrás con el proyecto del estadio de fútbol radicaba en que en el expediente tramitado por el servicio de contrataciones a la hora de licitar las obras no recogía la última versión de la propuesta de contratación que había hecho el arquitecto del proyecto ni el informe de supervisión relativos a estas obras, sino otros que databan de un mes anterior. La definitiva, en pleno verano, no llegó al servicio de contrataciones debido a las vacaciones del personal. La diferencia solo era de 38,82 euros pero comprometía todo el proceso de licitación pública.

Aquello fue un nuevo episodio de una larga historia ya que el proyecto del nuevo estadio de Bahía Sur -aunque se empezó a plantear desde años antes- se presentó a la afición azulina en septiembre de 2023. Entonces, se apuntaba inicialmente como objetivo a que las obras dieran comienzo en verano de 2024 para aprovechar el intervalo entre temporadas. Sin embargo, hubo que esperar nueve meses a que se licitaran las obras por primera vez.

Fue el 4 de julio de 2024, con un presupuesto (entonces) de 10.998.199,44 euros. El 6 de noviembre se informó de la adjudicación del contrato. El inicio de las obras se planificó entonces para principios de 2025, justo después de las Navidades. El gobierno municipal llegó incluso a poner fecha al simbólico acto de colocación de la primera piedra justo hace ahora un año. Sin embargo, a la hora de firmar el contrato, la UTE que había resultado adjudicataria dio marcha atrás. Tampoco las otras empresas que habían presentado ofertas quisieron hacerse con las obras alegando que el presupuesto había quedado desactualizado con el incremento de los costes. Así que el pasado 30 de mayo el ejecutivo informó que las obras se habían declarado desiertas y que se volverían a licitar.

La crisis del club azulino –y su disolución y refundación– que siguieron durante los meses siguientes hicieron pensar en una posible marcha atrás de con este proyecto millonario. En varias ocasiones, la propia alcaldesa salió a la palestra para aclarar que el Ayuntamiento seguía adelante con los planes. Así, el 30 de septiembre –dos años después de la presentación del proyecto– se volvían a licitar las obras, esta vez con un presupuesto de más de 14 millones de euros.

Sin embargo, los errores detectados en el expediente por uno de los licitadores al haberse incluido una versión desactualizada del proyecto obligaron a anular todo el proceso ya que el fallo comprometía las garantías de la licitación y puede llevar a su nulidad. Ahora se ha dado el primer paso para afrontar su tercera licitación, un proceso administrativo que en el mejor de los casos llevará varios meses.

No obstante, la obra del estadio, con 16 meses de plazo, será ya imposible que se ejecute en este mandato, aunque se confía en poder iniciar las obras en 2026.