Errores en el expediente obligan a dar marcha atrás en la licitación de las obras del estadio de fútbol en Bahía Sur

Errores sustanciales detectados en el expediente de contratación de las obras para la construcción del nuevo estadio de fútbol previsto en Bahía Sur obligan al Ayuntamiento de San Fernando a desistir del procedimiento y a iniciar un nuevo proceso de licitación, que sería la tercera tentativa que se acomete en pos de este proyecto presupuestado en más de 14 millones de euros.

Los grupos políticos municipales han sido convocados en la tarde de este mismo viernes con carácter de urgencia a una sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de Administración Pública, Desarrollo de la Ciudadanía y Desarrollo Social que se celebrará el próximo lunes al objeto de adoptar con la mayor brevedad posible el acuerdo de desestimiento, dado que ahora mismo -y hasta el próximo 29 de octubre- está abierto el plazo de presentación de ofertas, con lo que urge dar marcha atrás en el proceso antes de que concluya este trámite dadas las consecuencias que jurídicas que podría arrastrar.

Los errores, advertidos por uno de los licitadores, suponen que el proceso de licitación "está viciado de origen" y que, en consecuencia, "debe ser dejado sin efecto".

El problema radica en que en el expediente tramitado por el servicio de contrataciones a la hora de licitar las obras no se recoge la última versión de la propuesta de contratación del arquitecto del proyecto ni del informe de supervisión relativos a estas obras, sino otro que data de un mes anterior. La definitiva, en pleno verano, no llegó al servicio de contrataciones debido a las vacaciones del personal.

Así que se han detectado variaciones en algunas mediciones y presupuestos que, aunque no aparentan ser nada significativas, comprometen todo el proceso de licitación. El presupuesto, de hecho, pasa de 14.110.641,23 euros a 14.110.680,05 euros, lo que supone solo una diferencia de 38,82 euros

No obstante, se considera que estos errores "afectan a elementos esenciales del procedimiento de adjudicación, impidiendo su válida continuación y comprometiendo los principios de transparencia y legalidad que deben regir la contratación pública".

Dichos defectos -se continúa- "no pueden ser subsanados sin alterar las condiciones de la licitación o vulnerar los principios mencionados, por lo que procede acordar el desistimiento del procedimiento de adjudicación, con el fin de evitar eventuales nulidades y garantizar la correcta preparación de un nuevo expediente ajustado a la normativa vigente".