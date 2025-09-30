Licitada por segunda vez la obra del nuevo estadio en Bahía Sur: más de 14 millones y 16 meses de plazo

El trámite se esperaba desde que el pasado viernes la Junta de Gobierno Local diera luz verde al expediente de contratación. El Ayuntamiento de San Fernando ha licitado al fin las obras del nuevo estadio de fútbol previsto en el complejo deportivo de Bahía Sur tras revisar y actualizar su presupuesto, que se había quedado corto ante la subida de los costes.

14.110.680,05 euros y 16 meses de plazo. Son las cifras clave que acompañan a esta nueva licitación, que se ha publicado este mismo martes en la plataforma de contratación del sector público.

El presupuesto base de licitación, de esta forma, se ha incrementado en 3.112.480,61 euros con respecto a la primera licitación, que se declaró desierta en la pasada primavera y cuyo montante ascendía a 10.998.199,44 euros.

Los plazos de la obra, no obstante, siguen siendo los mismos: se plantea ejecutar la remodelación del estadio en 16 meses. Así que, de comenzar los trabajos a principios del próximo año, la actuación estaría terminada a mediados de 2027 o durante el verano de ese año. Siempre, claro está, dependiendo de la fecha en la que se iniciaran las obras y de que dichos plazos se cumplieran y no surgiera ningún nuevo inconveniente con respecto al proyecto.

Ahora mismo, las empresas interesadas en ejecutar estas obras disponen de plazo hasta el próximo 29 de octubre para presentar sus ofertas. La apertura de las ofertas económicas por parte de la mesa de contratación está convocada para el 25 de noviembre, así que es de esperar que los trámites para la adjudicación y posterior formalización del contrato se prolonguen hasta bien entrado 2026, sobre todo teniendo en cuenta el elevado presupuesto de la actuación, que constituye una de las mayores inversiones ejecutadas por el Ayuntamiento de San Fernando.

La obra, cabe recordar, estuvo a punto de comenzar tras las Navidades pasadas. Incluso se había fijado un día para el simbólico acto de colocación de la primera piedra. No obstante, la UTE que había resultado adjudicataria se echó atrás en el último momento y rehusó formalizar el contrato dejando al Ayuntamiento isleño en una delicada posición.

También recularon las otras dos empresas que habían presentado sus ofertas alegando que era necesario revisar el presupuesto de la actuación ante la subida de costes que se había registrado durante los meses que habían discurrido entre la redacción del proyecto y su adjudicación dado el contexto y la volátil situación del mercado en la actualidad.

Así que no quedó otra que revisar el presupuesto al alza y volver a licitar las obras. A pesar de la crisis del club deportivo que se vivió al cierre de la pasada temporada, el Ayuntamiento isleño aseguró que no habría marcha atrás con el proyecto del nuevo estadio. Para el gobierno municipal de Patricia Cavada supone una inversión irrenunciable y una de las actuaciones clave a ejecutar en este mandato.