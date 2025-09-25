Paso clave para volver a licitar las obras del estadio de fútbol de Bahía Sur en San Fernando

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamieto de San Fernando dará este viernes un paso clave para la definitiva construcción del nuevo estadio de fútbol previsto en el complejo deportivo de Bahía Sur con la aprobación del expediente de contratación. El trámite -necesario dada la cuantía millonaria que alcanza el proyecto- dará luz verde a la segunda licitación de unas obras que, para el ejecutivo de Patricia Cavada, constituyen una de las inversiones claves a ejecutar en la segunda mitad de su mandato.

El proyecto del estadio, de hecho, lleva ya un largo recorrido a sus espaldas después de que se diera marcha atrás con la obra a principios de este año cuando ya estaba adjudicada y todo estaba a punto de comenzar. La UTE que había resultado adjudicataria rehusó formalizar el contrato a pesar de que se había puesto fecha ya incluso para la colocación de la primera piedra. Las restantes empresas que habían presentado sus ofertas durante el proceso de licitación también dieron entonces marcha atrás debido a la subida de los costes que se había registrado en los últimos meses alegando que la ejecución de las obras resultaba inviable.

Así que no quedó más remedio que declarar desierta la primera licitación de las obras y ponerse a revisar el presupuesto del proyecto. El coste inicial del estadio, que ascendía a 10.998.199,44 euros, se quedaba corto y el Ayuntamiento isleño –como ha ocurrido con otras obras a causa de la volátil situación del contexto económico actual– se veía obligado a actualizarlo si quería seguir adelante con las obras.

En el pasado mes de agosto, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó ya el proyecto básico y de ejecución para la remodelación del estadio de fútbol, trascendió que el coste de la obra, finalmente, ascenderá a 14.110.680,05 euros. Son 3.112.480,61 más que en la primera licitación. A ese presupuesto hay que añadir también los gastos de coordinación en materia de seguridad y salud, incluida la modificación del estudio de seguridad y salud, que ascienden a 58.144,38 euros.

Pero a la necesidad de poner más dinero al proyecto del estadio se han sumado también en los últimos meses otras complicaciones. La disolución del club azulino hizo que afloraran serias dudas al respecto a principios de verano. Si había que dar marcha atrás, era desde luego el momento más adecuado. La alcaldesa, sin embargo, se apresuró a dejar claro que no había marcha atrás con el nuevo estadio. Y así lo ha repetido en varias ocasiones. El proyecto seguía adelante mientras daba sus primeros pasos el nuevo Club Deportivo San Fernando 1940, que partía desde cero y de la mano de Ramón Rodríguez ‘Monchi’ con la colaboración del Ayuntamiento isleño. De hecho, se quiere convertir también en un símbolo del resurgir azulino.

La licitación de la obra y su posterior ejecución se presenta ahora como uno de los retos que encara el gobierno municipal en el nuevo curso político que acaba de dar comenzo, en el que las inversiones que se consigan llevar a cabo marcarán la recta final del mandato y la próxima convocaotria electoral.

El proyecto de Bahía Sur, de hecho, se relaciona directamente con la construcción del nuevo estadio de atletismo en la Huerta de la Compañía, ya que implica la desaparición de las pistas para esta práctica deportiva que existen actualmente en el recinto. Estas otras obras, que también se tuvieron que licitar por segunda vez por la subida de los costes, acaban también de dar comienzo y su presupuesto asciende a 3,3 millones.

Eso supone que en conjunto ambos proyectos, que van de la mano, rozan los 17,5 millones de euros.