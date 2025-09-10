Un estadio municipal de atletismo "a la vanguardia" y el primer paso para desarrollar "uno de los mejores suelos de San Fernando"

Trabajos en marcha para el estadio de atletismo en San Fernando y parte del público que ha asistido al acto de inicio de la obra

Los trabajos están en marcha desde hace varios días, pero este miércoles un simbólico acto convocado por el Ayuntamiento de San Fernando ha dado inicio 'oficial' a las obras del nuevo estadio de atletismo que se construye en los terrenos de la Huerta de la Compañía, en Camposoto. La puesta en marcha del proyecto, que ha empezado a tomar forma junto a la carretera Batería de La Ardila, se vincula necesariamente al otro equipamiento deportivo previsto en la localidad: el nuevo estadio de fútbol en Bahía Sur, que implica la desaparición de las pistas actuales para ejercitarse en esta disciplina deportiva. De ahí la necesidad de construir un nuevo estadio de atletismo.

Aunque el nuevo complejo no se contempla únicamente con una mera finalidad sustitutoria, para asegurar que los aficionados no pierden sus instalaciones con el nuevo estadio de fútbol proyectado y ahora pendiente de su segunda licitación (la primera quedó desierta). La idea es aprovechar la coyuntura para dotar a la ciudad de un nuevo equipamiento deportivo "de primera", que sitúe a San Fernando "a la vanguardia del atletismo andaluz y nacional" y que cuente con las mejores pistas posibles que se pueden construir en la actualidad. Es la consigna con la que se ha gestionado este proyecto que ahora empieza a materializarse en la Huerta de la Compañía, "uno de los mejores suelos de la ciudad", a escasos metros de donde se prevé la construcción de 879 nuevas viviendas.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante el acto de inicio de las obras del estadio municipal de atletismo / Julio González

Las obras supondrán en su primera fase una inversión de 3.373.925,97 euros y un plazo de 12 meses, aunque la intención -así lo ha asegurado tanto la empresa adjudicataria de los trabajos como la dirección facultativa y el propio Ayuntamiento- es acortar los plazos "todo lo que sea posible".

La alcaldesa, Patricia Cavada, se ha rodeado en este acto de representantes de los diferentes clubes y nombres propios del atletismo de la localidad (Carmona Páez, Vida Sana, Zebulón, Unión Atlética de San Fernando....) para visualizar ese futuro estadio de altetismo, que incluye en ese paquete de inversiones que ha llamado el Plan Salto.

Zonas verdes, "un espacio estancial" y un aparcamiento de 5.900 metros cuadrados

La primera fase del estadio de atletismo, cuyos trabajos ya están en marcha, no solo se limitaran a la adecuación de la pista de altetismo sino que supondrán también la urbanización de toda la parcela "creando un espacio deportivo y ciudadano al servicio de la ciudad", ha precisado el autor del proyecto, Diego de la Vega (Técnica Gades SL).

Además, se han diseñado zonas verdes y ajardinadas que suman más de 5.700 metros cuadrados, "lo que aporta calidad ambiental y funciona como un auténtico pulmón para la zona".

Así ha sido el acto de inicio de la obra del estadio municipal de atletismo en San Fernando

Para facilitar el acceso, se incorporará también un aparcamiento provisional de casi 5.900 metros cuadrados, que dará servicio a los usuarios y a los futuros desarollos urbanísticos de la zona.

La actuación incluye también "un gran espacio estancial de más de 2.000 metros cuadrados" que se concibe "como un punto de encuentro ciudadano y de convivencia, un lugar donde vecinos y deportistas podrán compartir mucho más que deporte".

Se adecuarán además itinerarios peatonales y recorridos secundarios alrededor de toda la pista que superarán una superficie de 1.200 metros cuadrados "pensando tanto en los entrenamientos alternativos como en paseos y el disfrute del entorno".

La nueva pista, "en el corazón de toda la urbanización"

En el corazón de toda la urbanización se ubicará la nueva pista de atletismo, que se presenta como "el verdadero motor del proyecto". "El diseño aprovechará la topografía natural, situando la instalación de la pista en una cota intermedia, rodeada de una pantalla de taludes contra los vientos dominantes de levante. Estos taludes se conformarán con una pendiente óptima que permitirá que funcionen como gradas naturales, ofreciendo a los espectadores un espacio cómodo y abierto para disfrutar de las pruebas que, además, servirá de protección con cortinas vegetales y árboles autóctonos", ha detallado el autor del proyecto en el acto de inicio de la obra.

La pista contará con ocho calles, a las que se añadirá una calle exterior de césped artificial para entrenamientos o calentamientos. Se ejecutará con pavimentos sintéticos de última generación, homologados por World Athletics y la Real Federación Española de Atletismo, con lo que se conseguirá mejorar el rendimiento y dar una mayor protección a los atletas.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, rodeada de representantes de los clubes de altetismo en el acto de inicio de obra del nuevo estadio / Julio González

Además, estará dotada de todo el aparataje deportivo oficial: ría de obstáculos, tablón de batida, foso de caída para zona de salto, cajetín de pértiga, círculos de lanzamiento de pesa, etc.... Y estará equipada con iluminación LED de alta eficiencia que se repartirá en torres de 25 a 30 metros de altura.

El estadio cumplira con todos los requisitos necesarios para acoger competiciones nacionales e internacionales. "Con esta primera fase conseguiremos tres objetivos: crear un espacio urbano y ciudadano con zonas verdes, estanciales y recorridos de convivencia; regenerar y poner en valor la parcela, integrándola a la ciudad y conectándola con su entorno natural; y dotar a San Fernando de una pista de atletismo moderna, equipada y homologada que se convertirá en referente deportivo. Hoy colocamos la primera piedra, pero en realidad estamos colocando los cimientos de un futuro lleno de deporte, convivencia y orgullo para San Fernando", ha puntualizado el autor del proyecto.

Cavada: "San Fernando gana un equipamiento deportivo de primer nivel"

"Hoy estamos haciendo ciudad, hoy estamos convirtiendo este espacio de San Fernando en un nuevo espacio recualificado, que se va a convertir en uno de los centros de mayor dinamismo deportivo de nuestra ciudad", ha valorado la alcaldesa, Patricia Cavada, durante este acto formal de inicio de obra, en el que también ha tomado la palabra Manuel Bernal como responsable de la empresa adjudicataria, Garrucho Construcciones.

La regidora isleña ha destacado también que el nuevo estadio de atletismo se levanta sobre "uno de los suelos de desarrollo más potentes que tiene San Fernando", lo que pone de manifiesto la apuesta que hace el Ayuntamiento de San Fernando por este equipamiento deportivo. La zona, además, permite crear "sinergías" con la cercana red de senderos, lo que ha sido un factor a tener en cuenta a la hora de elegir el emplazamiento.

Cavada ha destacado también durante su intervención que el proyecto no solo se centra en dotar a la ciudad de una pista de altetismo de última generación "sino también en dar una mayor calidad a todo el entorno, por la potencialidad que tiene". De ahí que la zona verde prevista y su conexión con la red de senderos, donde se puede practicar la carrera abierta. "Este espacio se va a transformar por completo y va a permitir a San Fernando contar con un espacio recualificado, puesto en valor y en uno de los mejores suelos de San Fernando", ha afirmado.

El proyecto -ha puntualizado- se levantará en una parcela de más de 58.000 metros cuadrados, de los que la intervención prevista ocupará unos 40.000. También ha asegurdo "que ya se trabaja en una segunda fase" que irá pareja al desarrollo residencial previsto en la zona.

"Este era uno de los grandes proyectos, hoy San Fernando gana. Gana en un equipamiento deportivo de primer nivel, gana en la posibilidad del desarrollo del atletismo, en el desarrollo personal de muchas personas que lo practican y también en que nuestros clubes, que hacen mucho para poder potenciar, desarrollar y contagiar la importancia que tiene el deporte y el atletismo en nuestra sociedad, cuenten con lo necesario para poder tener las mejores instalaciones posibles", ha asegurado Cavada.