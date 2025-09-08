Primeros trabajos para el nuevo estadio de atletismo en San Fernando, que tendrá un coste de 3,3 millones

Primeros trabajos en los terrenos de la Huerta de la Compañía para la construcción del estadio de atletismo.

Tal y como se esperaba, con la llegada de septiembre y el comienzo del nuevo curso político han empezado a tomar forma algunas de las inversiones que tenían ya prácticamente resuelta su tramitación antes del paréntesis estival. Al anuncio realizado días atrás por el Ayuntamiento de San Fernando relativo a la puesta en marcha de las obras del paseo de La Almadraba, que se espera para esta semana, se ha sumado el comienzo de los trabajos para el estadio de atletismo en la Huerta de la Compañía, en Camposoto.

En la jornada del pasado viernes pudieron verse ya máquinas y operarios trabajando en la zona para habilitar un acceso en el muro que delimita con la carretera Batería de La Ardila, previsiblemente para facilitar la entrada y salida de maquinaria. También se han colocado los correspondientes módulos de obra. El gobierno municipal confirmaba posteriormente el comienzo de los trabajos que, previsiblemente, avanzarán a lo largo de esta semana.

Las obras para la construcción del estadio de atletismo se adjudicaron en el pasado mes de mayo en una primera fase que ejecutará Asfaltos Garrucho SA por 3,3 millones de euros y un plazo de adjudicación de 12 meses. Eso supone que, en teoría, en septiembre de 2026 dichas obras debería estarían ya ejecutadas, lo que es fundamental para que se pueda desarrollar otra de esas grandes inversiones que proyecta el gobierno municipal: el nuevo estadio de fútbol de Bahía Sur, pendiente ahora de un nuevo proceso de licitación.

Porque la construcción de este nuevo equipamiento deportivo para la práctica del atletismo se plantea en el Ayuntamiento ante la desaparición de las pistas existentes en Bahía Sur que contempla el proyecto del nuevo estadio de fútbol, para garantizar así que esta práctica deportiva no pierde las instalaciones con las que cuenta en la actualidad. Así que ambos proyectos -los dos estadios, que suman 17,4 millones de euros- van de la mano.

Estas obras se licitaron en el pasado mes de diciembre -por segunda vez, ya que la primera tentativa quedó desierta- con un presupuesto de 4.068.892,87 euros que incrementaba en casi medio millón la cuantía del anterior contrato, al que no concurrió ninguna oferta supuestamente por haberse quedado corto en la valoración económica.

Así será el nuevo estadio de atletismo

El nuevo estadio de atletismo se prevé levantar en los terrenos de la Huerta de la Compañía, justo al lado de los suelos en los que se proyecta un importante desarrollo residencial. Se trata, en realidad, de una primera fase de un proyecto mayor, cuyo coste superará en su totalidad los 5 millones de euros. Estas primeras obras incluyen la ejecución de un vial de acceso, zonas verdes, los itinerarios de carreras secundarias, las zonas estanciales y una pista de atletismo, así como un área de aparcamiento provisional y unos módulos auxiliares.

Plano del proyecto que muestra cómo será el nuevo estadio de atletismo de San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

La segunda fase, que será objeto de una licitación posterior, contemplará la ejecución del edificio auxiliar con gradas que dará servicio a la pista y zonas verdes.

La obra, concretamente, proyecta un equipamiento deportivo con una pista que cumplirá las exigencias que requiere para la organización de campeonatos profesionales así como de los módulos auxiliares deportivos y una zona de aparcamientos provisional.

No obstante, la parcela de la Huerta de la Compañía en la que se levantará el nuevo estadio de atletismo se dotará también de caminos e itinerarios conectados entre ellos para la creación de rutas alternativas dentro del propio complejo, que circunscribe a las pistas. La entrada principal se realizará desde la carretera de la Batería de la Ardila (la de la playa de Camposoto).