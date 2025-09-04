Las obras del estadio de Bahía Sur tendrán un coste de 14,1 millones

La construcción del nuevo estadio de fútbol que el Ayuntamiento de San Fernando proyecta en Bahía Sur tendrá finalmente un coste de 14.110.680,05 euros, según la nueva propuesta que el gobierno local ha remitido a los servicios de contratación para proceder a la segunda licitación de las obras, lo que supuestamente se hará en breve.

La primera licitación –cabe recordar– se declaró desierta tras el fallido inicio de los trabajos a principios de año, cuando la UTE adjudicataria rehusó formalizar el contrato y dar comienzo a las obras. Las otras dos empresas que habían presentado sus ofertas dieron también entonces marcha atrás debido a la subida de los costes que se había registrado en los últimos meses alegando que la ejecución de las obras resultaba inviable.

El presupuesto inicial del estadio, que ascendía a 10.998.199,44 euros, se quedaba corto y el Ayuntamiento isleño –como ha ocurrido con otras obras a causa de la volátil situación del contexto económico actual– se veía obligado a revisarlo al alza si quería seguir adelante con las obras.

La disolución del club azulino hizo que afloraran serias dudas al respecto a principios de verano. La alcaldesa, no obstante, se apresuró a dejar claro que no había marcha atrás con el nuevo estadio. El proyecto seguía adelante mientras daba sus primeros pasos el nuevo Club Deportivo San Fernando 1940, que partía desde cero y de la mano de Ramón Rodríguez ‘Monchi’ con la colaboración del Ayuntamiento isleño.

Ya en mayo se señalaba que el proyecto del nuevo estadio de fútbol, tras revisar las cuentas, rondaría finalmente los 15 millones de euros. La Junta de Gobierno Local aprobó en la sesión del pasado mes de agosto –la última del pasado curso político– el proyecto definitivo, con su nuevo presupuesto, y el inicio del expediente de contratación.

A los 14.110.680,05 euros –que son 3.112.480,61 más que en la primera licitación– se suman los gastos de coordinación en materia de seguridad y salud, incluida la modificación del estudio de seguridad y salud, que ascienden a 58.144,38 euros.

La licitación de la obra y su posterior ejecución se presenta como uno de los retos que encara el gobierno municipal en el nuevo curso político que ahora comienza, en el que las inversiones que se consigan llevar a cabo marcarán la recta final del mandato.

El proyecto de Bahía Sur, de hecho, se relaciona directamente con la construcción del nuevo estadio de atletismo en la Huerta de la Compañía, ya que implica la desaparición de las pistas para esta práctica deportiva que existen actualmente en el recinto. Estas otras obras, que también se han tenido que licitar por segunda vez por la subida de los costes, están a punto de empezar y su presupuesto asciende a 3,3 millones.

Eso supone que en conjunto ambos proyectos, que van de la mano, rozan los 17,5 millones de euros.