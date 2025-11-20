Primer paso para la tercera licitación de las obras del nuevo estadio de fútbol Bahía Sur

El Ayuntamiento de San Fernando ha dado este jueves el primer paso para afrontar la tercera licitación de la obra del nuevo estadio de fútbol previsto en Bahía Sur, proyecto que superará los 14 millones de euros. El expediente ha pasado por la comisión informativa de Administración Pública, Desarrollo de la Ciudadanía y Desarrollo Social y la intención del gobierno municipal es convocar para este mismo viernes una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para afrontar su aprobación antes de su oportuna remisión al área de Contratación. No obstante, antes de licitar, tendrán también que ser aprobados los pliegos de condiciones técnicas y administrativas siguiendo este mismo proceso. En todo caso, desde el ejecutivo se afirma que será un proceso "ágil".

El paso dado, en todo caso, deja clara que la intención del Ayuntamiento isleño es seguir adelante con esta inversión millonaria a pesar de los reveses que ha sufrido. El último de ellos obligó en pasado mes de octubre a desistir del segundo proceso de licitación que se tramitaba desde pocas semanas antes al detectarse "errores sustanciales" en el expediente de contratación de las obras, lo que llevó a dar marcha atrás en el proceso cuando todavía estaba abierto el plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas.

Los errores, que fueron advertidos por uno de los licitadores, suponían que el proceso de licitación "está viciado de origen" y que, en consecuencia, "debe ser dejado sin efecto".

El problema radicaba en que en el expediente tramitado por el servicio de contrataciones a la hora de licitar las obras no recogía la última versión de la propuesta de contratación que había hecho el arquitecto del proyecto ni el informe de supervisión relativos a estas obras, sino otros que databan de un mes anterior. La definitiva, en pleno verano, no llegó al servicio de contrataciones debido a las vacaciones del personal. La diferencia solo era de 38,82 euros pero comprometía todo el proceso de licitación pública.

El proyecto del nuevo estadio de Bahía Sur -aunque se empezó a plantear desde años antes- se presentó a la afición azulina en septiembre de 2023. Entonces, se apuntaba inicialmente como objetivo a que las obras dieran comienzo en verano de 2024 para aprovechar el intervalo entre temporadas. Sin embargo, hubo que esperar nueve meses a que se licitaran las obras por primera vez.

Fue el 4 de julio de 2024, con un presupuesto (entonces) de 10.998.199,44 euros. El 6 de noviembre se informó de la adjudicación del contrato. El inicio de las obras se planificó entonces para principios de 2025, justo después de las Navidades. El gobierno municipal llegó incluso a poner fecha al simbólico acto de colocación de la primera piedra. Sin embargo, a la hora de firmar el contrato, la UTE que había resultado adjudicataria dio marcha atrás. Tampoco las otras empresas que habían presentado ofertas quisieron hacerse con las obras alegando que el presupuesto había quedado desactualizado con el incremento de los costes. Así que el pasado 30 de mayo el ejecutivo informó que las obras se habían declarado desiertas y que se volverían a licitar.

La crisis del club azulino –y su disolución y refundación– que siguieron durante los meses siguientes hicieron pensar en una posible marcha atrás de con este proyecto millonario. En varias ocasiones, la propia alcaldesa salió a la palestra para aclarar que el Ayuntamiento seguía adelante con los planes. Así, el 30 de septiembre –dos años después de la presentación del proyecto– se volvían a licitar las obras, esta vez con un presupuesto de más de 14 millones de euros.

Sin embargo, los errores detectados en el expediente por uno de los licitadores al haberse incluido una versión desactualizada del proyecto obligaron a anular todo el proceso ya que el fallo comprometía las garantías de la licitación y puede llevar a su nulidad. Ahora se ha dado el primer paso para afrontar su tercera licitación, un proceso administrativo que en el mejor de los casos llevará varios meses. La obra del estadio, con 16 meses de plazo, será ya imposible que se ejecute en este mandato, aunque se confía en poder iniciar las obras en 2026.