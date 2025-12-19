Cavada anuncia que el autobús urbano será gratuito en San Fernando a partir del próximo 1 de enero

A partir del próximo 1 de enero no habrá que pagar billete para hacer uso del autobús urbano en San Fernando. La puesta en marcha de esta medida, recogida en los presupuestos municipales de 2026, ha sido anunciada por la alcaldesa, Patricia Cavada, al hacer balance de 2025 y enumerar los retos del próximo año, como tiene por costumbre hacer en el desayuno de Navidad que comparte con la prensa.

"A partir del 1 de enero, nuestros vecinos podrán utilizar el transporte púbilco urbano de manera gratuita", ha confirmado la regidora isleña, que ha matizado que se trata de una manera de reducir la presencia del vehículo privado en la ciudad "haciendo una ciudad cada vez más justa e igualitaria para todos".

Dicha medida -ha asegurado- forma parte de la estrategia de movilidad diseñada por el Ayuntamiento de San Fernando que apuesta por la puesta en marcha de una red de aparcamientos tácticos y la jerarquización de las vías "para la recuperación del espacio público y la mejora de la calidad de vida de los vecinos".

Cavada, por otro lado, ha anunciado también para el mes de enero la puesta en marcha de las obras para la construcción de la piscina de verano proyectada en la Ronda del Estero, equipamiento deportivo que se sumará al estadio de atletismo -ya en marcha- y el de fútbol en Bahía Sur, que el gobierno espera poder licitar en breve (por tercera vez) para que la actuación arranque también definitivamente en 2026.

A ello suma la regidora otros proyectos cuyos contratos ya están en licitación, como la remodelación de la avenida Duque de Arcos o la reforma de la capilla del antiguo convento de las Capuchinas para convertirse en la futura sede del Consejo de Hermandades y Cofradías, entre otras actuaciones. Así, ha aprovechado también el balance navideño para anunciar la reciente adjudicación del proyecto de remodelación del bulevar de la avenida Reyes Católicos.

Polvorines y un nuevo contrato de la limpieza

Especial hincapié ha hecho Cavada en otro contrato que tienen sobre la mesa para su próxima tramitación: el de los Polvorines de Fadricas, que se acometerá con los fondos europeos de la EDIL. La redacción del proyecto supone así otro de esos objetivos de 2026 para el ejecutivo. Un proyecto -ha insistido la alcaldesa- que debe continuar esa apuesta verde iniciada con el parque de La Magdalena.

La sustitución del vallado perimetral del Parque del Oeste o la renovación integral de las luminarias de la localidad -que supondrá en su totalidad una inversión de 14 millones de euros- son otros de esos retos que encara el gobierno municipal con el nuevo año, al que llega con unos presupuestos "que supondrán el refuerzo de los servicios públicos" a punto de afrontar ya su aprobación definitiva.

"Vamos a seguir reforzando los servicios con un nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, con un incremento importantísimo que va a suponer no sólo una mejora del servicio sino también un compromiso que asumíamos con los trabajadores para esa equiparación del personal de la recogida selectiva con respecto a la plantilla de recogida de residuos", ha subrayado Cavada, que ha asegurado que la licitación de este contrato millonario "ya está preparada" y se espera para primeros de año.

Cavada ha aludido también a la puesta en marcha de proyectos en Navantia, Bahía Sur o Janer así como a la apertura de nuevas empresas para asegurar en este balance de 2025 que San Fernando no ha parado de crecer en este ejercicio.