Los presupuestos de 2026 dan encaje al nuevo contrato de limpieza en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha incluido en el proyecto de presupuestos municipales, que se llevará a pleno el próximo 4 de diciembre, la partida económica necesaria para sacar a licitación el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha destacado que este esfuerzo presupuestario con un incremento del 85% que refleja "la firme voluntad del gobierno municipal de seguir mejorando un servicio esencial que, cuando llegó al Ayuntamiento, arrastraba un grave problema estructural". De hecho, apunta, "se ha pasado en los últimos diez años a un modelo que crece de manera sostenida y que incorpora nuevas prestaciones, mejoras y recursos en cada ejercicio".

El contrato, que además contempla la posibilidad de adaptarse durante todo su periodo de vigencia, y la opción de una prórroga adicional de un año. "Considerando que las necesidades son cambiantes conforme avancen los años, se garantiza su equilibrio económico y se establece una subida progresiva, con un incremento anual que permitan adecuar los recursos disponibles al ritmo de las necesidades del servicio, evitando desequilibrios y asegurando en todo momento la calidad de la prestación, aumentando progresivamente hasta alcanzar este incremento del 53%", explica el gobierno municipal en una nota.

El gobierno municipal subraya que la limpieza "es un elemento estratégico no solo para reforzar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorar el reciclaje, impulsar la economía circular y contribuir a la lucha contra el cambio climático, sino también para dinamizar la actividad económica, favorecer el comercio, atraer empresas y mejorar la imagen global de la ciudad".

Así, el objetivo es "que San Fernando no sufra los problemas de limpieza que afectan a muchos municipios del entorno, sino que continúe avanzando hacia un servicio eficiente, moderno y en constante mejora".

El contrato incorpora el quinto contenedor

El nuevo contrato incluirá importantes innovaciones tanto en el ámbito digital y de la sostenibilidad, así como en la organización del servicio. De igual forma, se va a incorporar el quinto contenedor, destinado a la fracción orgánica, con el fin de poner en marcha una nueva línea específica de recogida de residuos.

"Esta medida permitirá mejorar la separación en origen, incrementar lo niveles de reciclaje y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y ambientalmente más responsable. Esta implantación responde, además, al compromiso de cumplir con los objetivos establecidos en la normativa europea y estatal, reforzando las políticas locales de sostenibilidad y economía circular", explica el ejecutivo local.

En la actualidad, el personal de limpieza viaria y de recogida de residuos se rige por un convenio, mientras que el equipo encargado de la recogida selectiva —papel, envases y vidrio— está sujeto a otro distinto. Con el nuevo compromiso, apunta, "se unificarán las retribuciones salariales de ambos colectivos".

Asimismo, el contrato contempla la financiación necesaria para cubrir todas las mejoras introducidas en los últimos años en el convenio colectivo, "garantizando que la empresa adjudicataria pueda asumirlas en su totalidad".

Por otro lado, se procederá a la renovación integral de los vehículos, la maquinaria y de todos los contenedores, así como a la modernización del equipamiento técnico para situar el servicio a la altura de las ciudades más avanzadas. De igual forma, propuesta que se quiere llevar a cabo es que se elija, siempre que sea posible, maquinaria eléctrica para mejorar los resultados por la modernización, reduciendo igualmente los ruidos y las molestias que estas provocan a la ciudadanía

Cabe recordar que en el anterior contrato se renovaron alrededor de 2.000 contenedores de todas las fracciones y que se continuará avanzando en esta línea, incorporando nuevos recipientes destinados al uso diario.

Asimismo, se seguirá apostando por la digitalización y automatización de los servicios, implementando nuevas medidas de control que permitan incrementar la eficiencia y facilitar un seguimiento y análisis permanente de las tareas, con el fin de mejorarlas de forma continua y adaptarlas a las necesidades reales de la ciudad.

"San Fernando es, a día de hoy, una de las ciudades más avanzadas en la gestión digital del servicio de limpieza y recogida de residuos. De hecho, numerosos ayuntamientos han visitado el municipio en los últimos años para conocer de primera mano los sistemas implantados en el contrato vigente. Esta apuesta se reforzará en el nuevo contrato, en el que la digitalización vuelve a ocupar un lugar prioritario entre los objetivos establecidos", dice el equipo de gobierno en su nota.

Además, se prevé un incremento de los medios destinados a la recogida de muebles y enseres, y se están analizando nuevos sistemas que permitan desvincular estos residuos de los actuales núcleos de contenedores, ofreciendo una atención más personalizada. En estos momentos se encuentra en estudio un modelo renovado que permita mejorar el sistema actual y optimizar la gestión de este tipo de residuos.

También la limpieza de los senderos y la gestión de plagas

El nuevo contrato incorporará como novedad el mantenimiento y la limpieza de los senderos urbanos. Hasta ahora, las labores de recogida de residuos y vaciado de papeleras ya estaban incluidas, pero se añade un servicio específico y continuado para atender pequeños desperfectos en puentes, pavimentos, elementos del recorrido o zonas deterioradas. Se trata de intervenciones de adecuación y reparación necesarias en espacios cada vez más transitados por la ciudadanía para el paseo, el ocio o la práctica deportiva, como los senderos del Carrascón o del Río Arillo.

El contrato integra también, con una visión más global y eficiente, la gestión de plagas, dada su vinculación directa con la salubridad y la limpieza del municipio. Asimismo, se suma otra innovación relacionada con los servicios de limpieza: la incorporación de módulos de aseos portátiles para eventos. "Se valorará especialmente a las empresas que ofrezcan mejoras en la calidad de estos espacios, fundamentales para garantizar un adecuado servicio a la ciudadanía en concentraciones y actividades públicas", expone el gobierno municipal.

"Gestionar de manera coordinada en un solo contrato los servicios que anteriormente estaban desvinculados, como son la limpieza viaria, la recogida de residuos, el control de plagas, los módulos de aseos portátiles y el mantenimiento de los senderos, hacen que lleguemos a alcanzar un modelo de gestión más eficiente y coordinado. Esto permitirá reducir tempos y recursos en contrataciones diferenciadas, optimizando los recursos disponibles y actuar conjuntamente por el mismo servicio en el espacio público. Así se facilita la planificación que se organiza de manera más coherente, respuestas más ágiles ante las necesidades de la ciudad y un control más eficaz de la calidad del servicio, redundando por ende, en un mejor resultado para la ciudad y la ciudadanía", explica.

El gobierno quiere licitar el contrato este mes

El pliego técnico fue remitido el pasado mes al área de Contratación, que trabaja actualmente en la redacción del pliego administrativo. Con la partida económica ya incluida en los presupuestos, la previsión municipal es publicar la licitación durante 2025, adjudicar el contrato a lo largo de 2026 y que la nueva empresa pueda ponerse en funcionamiento a finales de ese mismo año, para alcanzar su pleno rendimiento durante 2027.

"El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con un servicio de limpieza de primer nivel, orientado a mejorar de manera real y visible el rendimiento del servicio, ampliar su cartera de prestaciones e incorporar todas las mejoras laborales y técnicas necesarias para situar a San Fernando a la vanguardia en la gestión de la limpieza urbana. Cabe recordar que el Ayuntamiento de San Fernando ya presentó el proyecto de presupuestos municipales para 2026, con un total de 119 millones de euros. La alcaldesa destacaba que se trata de unas cuentas orientadas a la defensa y refuerzo de los servicios públicos, centradas en fortalecer los servicios esenciales, impulsar el cambio del modelo productivo, fomentar la actividad económica, generar empleo y promover inversiones que continúen la transformación de la ciudad", sostiene en el comunicado.