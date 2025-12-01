La aprobación inicial de los presupuestos de 2026 en San Fernando, a Pleno este jueves

Los presupuestos municipales de 2026 irán a un Pleno extraordinario este jueves 4 para afrontar su aprobación inicial, tras la que se abrirá el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones.

El propósito del gobierno municipal es que el documento pueda estar en vigor a principios de año coincidiendo así con el desarrollo del ejercicio económico, como ha ocurrido en 2025.

El Pleno extraordinario, que se ha convocado este lunes tras la comisión informativa, se celebrará a las 9.00 horas en el Ayuntamiento de San Fernando.

Los presupuestos municipales de San Fernando para 2026 -cuyas claves avanzó ya la alcaldesa, Patricia Cavada, la semana pasada se incrementarán en un 19% para llegar hasta los 119 millones de euros, una cifra récord en La Isla.

El proyecto de presupuestos contempla hasta 26 millones de euros en inversiones e incluye cuestiones como la gratuidad del transporte público urbano, que ya anunció el gobierno municipal semanas atrás.

Además, las cuentas dan cobertura al nuevo contrato de los servicios municipales de limpieza y recogida de residuos -actualmente en contratación, pendiente de su licitación- cuyo presupuesto pasará de 9,4 a 14,7 millones de euros. La previsión que recoge los presupuestos es que se pondrán en marcha en el útlimo trimestre del año.

En lo referente a las inversiones -más de 26 millones de euros- a las partidas plurianuales de los proyectos ya conocidos, tales como las obras de los estadios de fútbol y de atletismo, se suman otras actuaciones como la renovación integral de todas las luminarias de la localidad, la reurbanización de la calle Bonifaz o la puesta en marcha de una nueva Oficina de Turismo, entre otras actuaciones recogidas en unos presupuestos que se presumen que serán clave en la recta final del tercer mandato de Patricia Cavada.