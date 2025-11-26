El presupuesto del Ayuntamiento de San Fernando para 2026 sube a los 119 millones de euros

Los presupuestos municipales de San Fernando para 2026 se incrementarán en un 19% para llegar hasta los 119 millones de euros. El gobierno municipal tiene intención de llevarlos a Pleno para su aprobación inicial en torno al próximo 4 de diciembre. Este jueves está también previsto que se convoque desde el Ayuntamiento isleño la comisión informativa previa para dar a conocer a los grupos municipales las nuevas cuentas. El próposito del ejecutivo local es completar su tramitación a principios de año, para que su desarrollo vaya parejo al próximo ejercicio económico, como ya se ha hecho en 2025.

El proyecto de presupuestos contempla hasta 25 millones de euros en inversiones e incluye cuestiones como la gratuidad del transporte público urbano, que ya anunció el gobierno municipal semanas atrás.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado "la firme defensa de los servicios públicos" que desde el gobierno municipal se esgrime con esta herramiento que son los presupuestos como una de las principales claves de estas cuentas, que serán además claves de cara a las elecciones municipales de 2027.

La inclusión del nuevo contrato de los servicios municipales de limpieza y recogida de residuos -actualmente en contratación, pendiente de su licitación- es uno de los ejemplos más destacados que la regidora ha puesto a la hora de hablar de la mejora de los servicios públicos que desde el Ayuntamiento isleño se ofrecen a los ciudadanos. El presupuesto de este nuevo contrato de la limpieza, cuya previsión es que entre en vigor en el último trimestre del año, pasará de 9,4 a 14,7 millones de euros.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante la presentación de los presupuestos de 2026 / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Precisamente, esas defensa de los servicios públicos que se hace "desde la convicción" -así lo ha dicho Cavada- es una de las claves que desde el equipo de gobierno se hace en estas nuevas cuentas municipales junto a las inversiones "para seguir transformando la ciudad" y esa estrategia para continuar "el cambio de modelo productivo reforzando la actividad económica y el empleo".

La inversión en los servicios públicos municipales -según la alcaldesa- ha subido en los últimos cinco años "en un 65%". La limpieza, ha concretado, ha subido en un 60% y los servicios sociales en un 225% con la municipalización de la ayuda a domicilio. Son datos que desde el ejecutivo se han querido subrayar en esa apuesta por lo público que -asegura-- se convierte también en uno de los pilares de las cuentas que se han preparado para 2026.

19 millones más de ingresos

De 100 millones en 2025, el presupuesto municipal pasará en el próximo ejercicio a 119 (sin contar con la empresa pública Hemsa). Dicho incremento -ha explicado Cavada- se debe a varias razones. La primera, es que se incorporan ya los fondos europeos de la Edil a las cuentas; pero también por "el aumento notable" de la dependencia (ayuda a domicilio) en 2,2 millones de euros y de las partidas procedentes del Estado "que supondrán un incremento en torno a los tres millones de euros".

De ahí -sostiene Cavada- provienen las grandes partidas de crecimiento de los ingresos del presupuesto del ejercicio de 2026. Pero también, ha señalado, del aumento de los ingresos procedentes de los impuestos indirectos, que han aumentado un 23% "de la mano de la mayor actividad económica que se registra en el municipio y del cambio de modelo productivo".

Y todo esto, defiende la alcaldesa, "de la mano de una presión fiscal que se mantiene por debajo del IPC y que está por debajo de la financiación que requiere ese incremento en la inversión en la inversión que se ha hecho por los servicios públicos". En este sentido, la alcaldesa ha reiterado que el IBI que se recauda en la localidad "es el menor por habitante de las grandes ciudades de la provincia" y ha aludido igualmente a los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento para que la obligada subida de la tasa de residuos repercutiera "lo menos posible en la ciudadanía".

Gratuidad del transporte urbano y nuevo contrato de limpieza

En los presupuestos de 2026, el Ayuntamiento isleño ha acometido una "reordenación de partidas" en pos de mejora funcional, lo que ha propiciado, por ejemplo, la creación de una nueva unidad de gasto como es la partida asignada a Infraestructuras de Eventos, que tendrá un presupuesto de 3,4 millones. Se trata -ha aclarado Cavada- de cuantías que ya figuraban en las cuentas -no son nuevos gastos sino cuantías que se mueven de un sitio a otro- pero que se han reordenado para dotar a la concejalía de su propia partida económica.

El borrador de presupuestos contempla también un incremento generalizado de un 22% para Infraestructura y Renovación Viaria, donde la partida destinada a mantenimiento urbano pasa a 1,4 millones (crece en 600.000 euros).

Aumenta también la partida de Transición Energética al objeto de dar cobertura a la anunciada renovación de todas las luminarias de la localidad, proyecto que en total alcanza los 14 millones de euros. No obstante, ha recordado Cavada, permitirá ahorrar 1,2 millones de euros al año una vez que se materialice el cambio de todas las farolas de la localidad.

Especialmente significativo será también para el aumento del 11% del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que está a punto de licitarse y cuyo presupuesto pasará de los 9,4 a 14,7 millones. En el presupuesto de 2026 solo se contempla esta cuantía para los tres últimos meses ya que se prevé su puesta en funcionamiento en septiembre.

A eso se suma igualmente en el capítulo de gastos los dos millones de euros anuales que supondrá asumir el coste del servicio del transporte público urbano, que será gratuito en 2026 tras la aprobación de estos presupuestos. Dicha medida, ha explicado Cavada, se adopta con la finalidad de reducir la presencia de vehículos privados en las calles de San Fernando y, por ende, de ayudar a reducir emisiones.

Igualmente, sube también en un 126% la partida de Bienestar Animal, "una de las banderas de este Ayuntamiento", según la alcaldesa, al objeto de hacer frente a las obligaciones derivada de la normativa y para dar cobertura al servicio de residencia.

Cultura es otra de las concejalías que verá incrementado su presupuesto en 2026 en un 22% y contará con una partida de 800.000 euros para subvenciones, no solo para apoyar las actividades que llevan a cabo en la localidad diferentes colectivos y entidades sino también para apoyar iniciativas privadas que recalan en el municipio, como por ejemplo el Festival Manga o conciertos.

Se anota también en estos nuevos presupuestos un incremento importante en la partida de subvenciones de la Concejalía de Deportes, que pasa de 265.000 a 417.000 euros al descartarse en muchas de las actividades a las que se daba cobertura la figura del patrocinio por esta otra "que tiene mejor encaje", ha matizado Cavada.

También sube la partida de la Concejalía de Mayores, que de 90.000 euros pasa a 160.000 para dar cobertura a las actividades que promueve en favor de este sector de la población cada vez más grande.

Dentro de Servicios Sociales, Cavada ha destacado también la creación de una partida de 350.000 euros destinada a atender, a través de la empresa pública Hemsa, "las necesidades y acciones de alquiler de viviendas que permitan dar respuesta a unte uan emergencia".

Otra de las notas más destacadas de los nuevos presupuestos es la reducción en 400.000 euros de la partida de Alcaldía-Presidencia destinada a gastos en propaganda y publicidad, que se explica al eliminar de la misma conceptos tradicionalmente incluidos como los patrocinios de determinados eventos y actividades deportivas, como por ejemplo el Campeonato de Minibasket o el CADEBA, a los que ahora -igualmente- se les dará cobertura mediante subvenciones.

25 millones en inversiones

Las inversiones, que siempre son uno de los aspectos más llamativos de los presupuestos, sumarán 25 millones de euros en las cuentas municipales de 2026. Dicha cuantía contempla 8,5 millones procedentes de los fondos europeos de la Edil, que se destinará a financiar obras como la del parque de La Magdalena, así como la redacción del proyecto del parque inundable previsto en el Cerro, el parque de Fadricas II o el previsto en los Polvorines. Otros 5 millones procederán de los gastos corrientes del propio Ayuntamiento y el resto -hasta 12 millones- de operaciones de crédito, de nuevos préstamos que se suscribirán para ejecutar inversiones.

Buena parte de las inversiones recogidas responde a las partidas plurianuales asignadas a proyectos ya en ejecución o en tramitación, como los estadios de atletismo o de fútbol, la misma obra de La Magdalena o la sustitución del cerramiento del parque del Oeste. Pero también se incluyen nuevas actuaciones como la reurbanización del caño de entrada del Zaporito, que permitirá intervenir en toda la zona que no se contempla en el proyecto de La Magdalena (la parte que linda con el instituto, residencia de Cruz Roja y piscina municipal), que tendrá un partida de 1,2 millones de euros. .

Entre esas nuevas inversiones se incluye también un plan de arbolado (600.000 euros), la reurbanización de la calle Bonifaz (400.000 euros), la sustitución de la señalética urbana (500.000 euros), el proyecto para dotar a la ciudad de una nueva Oficina de Turismo (500.000 euros), la construcción de un nuevo aparcamiento táctico en la parcela de la avenida San Juan Bosco adquirida a Defensa (1.000.000 euros) o la redacción de proyectos para el nuevo Conservatorio de Música en la Casa de la Cultura de la calle Gravina (50.000 euros) y para la intervención que tiene que acometerse en el club Puente de Hierro (170.000 euros), así como para la dotación de equipamiento del nuevo estadio de atletismo (350.000 euros).