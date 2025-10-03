San Fernando obtiene 11,9 millones de los fondos europeos de la EDIL: La Magdalena, el proyecto más beneficiado

El Ayuntamiento de San Fernando ha conseguido 11.948.905 euros en la convocatoria de los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado y Local), a la que concurría con proyectos como el parque metropolitano de La Magdalena, además de otras zonas verdes en Polvorines, Fadricas II, El Cerro o La Almadraba, entre otras actuaciones. De hecho, el Consistorio isleño optaba con estos proyectos a la máxima cuantía posible de estas ayudas económicas: hasta 20 millones de euros.

La concesión de estos casi 12 millones de euros se concreta en la resolución de 1 de octubre de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se resuelve -todavía de manera provisional- la convocatoria para la asignación financiera FEDER a planes de actuacion integrados de entidades locales en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

La inversión pública aprobada para los proyectos presentados en San Fernando asciende a un total de 14.057.535 euros, cofinanciados al 85% con estos fondos de la EDIL, de ahí los 11,9 millones. La cuantía restante hasta completar la financiación corresponde al propio Ayuntamiento. Los proyectos a ejecutar tendrán que estar terminados en diciembre de 2029.

La Magdalena, actuación prioritaria

La principal actuación que el Consistorio isleño había incluido en la convocatoria de estos fondos europeos era la ejecución del parque metropolitano de La Magdalena, una amplia zona verde de 120.000 metros cuadrados de superficie cuyas obras ya se han puesto en marcha. Se llevaba el importe más elevado de la propuesta recogida en el Plan de Acción Integrado (PAI), en el que se concretaban esos proyectos que se querían financiar con la nueva EDUSI. Concretamente, se solicitaban los 13.500.948,72 euros a los que asciende el presupuesto de la obra.

Precisamente, con la inclusión de una obra que ya estaba en marcha se pretendía evitar lo ocurrido con la anterior EDUSI, no solo en San Fernando sino también en otros muchos municipios, en los que materializar en plazo los proyectos desde cero resultó imposible. Máxime si encima las obras chocaban con dificultades, como fue el caso de La Magdalena, que perdió la financiación de los primeros fondos europeos.

Dado el grado de madurez del proyecto -si todo marcha según lo previsto, la obra de La Magdalena estará terminada a mediados de 2026- lo más probable será que estos fondos europeos de la EDIL sirvan para financiar la mayor parte del coste de esta actuación, que finalmente sí contaría con la cobertura de una subvención.

Además, eso permitiría que dicha cantidad -esos 12 millones de euros de los presupuestos municipales que hoy están asignados a La Magdalena- se liberaran para poder desarrollar otras de las muchas actuaciones que hay previstas en la localidad.

Los otros proyectos

Entre las actuaciones que se habían solicitado en la convocatoria de los fondos EDIL, se incluía también el parque de los Polvorines, para el qeu el Ayuntamiento de San Fernando pedía un total de 2.003.450,38 euros. Evidentemente, el proyecto de la actuación global planteada allí será muchísimo mayor. La idea es que estos dos millones de euros se emplearan en la ejecución inicialmente inicial de la adecuación de los senderos.

En el caso del parque del Cerro, el importe solicitado por el Ayuntamiento isleño ascendía a 1.700.000 euros. Se trata, precisamente, de un proyecto que resulta muy llamativo ya que la actuación planteada pasa por hacer del Cerro lo que se llama un parque inundable, lo que ayudaría a evitar las frecuentes inundaciones que sufren las viviendas cercanas cada vez que arrecian intensas lluvias (como ocurrió en el pasado otoño). Dicha actuación, precisamente, empezó a barajarse tras las intensas precipitaciones de octubre del año pasado.

Y para el parque de Fadricas II –un proyecto presentado en diciembre de 2021 que iba a financiar la Junta de Andalucía a través del programa de regeneración de espacios públicos urbanos pero que nunca se llevó a cabo– el importe solicitado en los fondos EDIL ascendía a 848.513 euros. Se trata también de una actuación que ha sido largamente demandada por los vecinos de la zona de El Pino.

En el caso del parque de La Almadraba, que es el más pequeño de todos, la cuantía a la que se aspiraba llegaba a 144.172 euros. Se trata aquí de la adecuación de las pistas deportivas y del área de juegos infantiles de la barriada y de la regeneración de todo el espacio introduciendo una nueva zona vegetal de transición con la ladera del Cerro de los Mártires.

El total de estos cinco grandes parques propuestos sumaba 17.348.571,30 euros de esos 20 millones a los que se aspira con la EDIL. El importe restante -1.802.915,71 euros- se repartia entre el nuevo aparcamiento táctico de la avenida San Juan Bosco (413.260 euros) y la intervención integral que se plantea en la infraestructura ciclista de la localidad (1.389.655,48 euros).