Los fondos de la Edil permitirán a San Fernando reasignar 9,2 millones para otro proyecto: renovar el alumbrado público

La concesión de los 11,9 millones de los fondos europeos de la EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) permitirá al Ayuntamiento de San Fernando liberar hasta 9,2 millones que tenía consignados para la ejecución de los proyectos que ahora se financiarán con estas ayudas europeas. Una importante cuantía que se destinará a una actuación concreta: la renovación integral del alumbrado público de la localidad.

Precisamente, en la jornada de este martes se ha mantenido en el Ayuntamiento de San Fernando una reunión de coordinación de la EDIL en la que, entre otras cuestiones relativas a los fondos europeos, se ha abordado la reprogramación de estas partidas presupuestarias para otras actuaciones a la luz de la nueva subvención concedida "y manteniendo el objetivo del endeudamiento cero".

Según ha explicado el gobierno municipal, hace tiempo que se viene trabajando en el proyecto para la renovación del alumbrado público, si bien todavía no se había resuelto la financiación. La actuación, concretamente, supondrá la renovación completa de las farolas de San Fernando, "muchas de las cuales se encuentran en mal estado por el paso del tiempo requiriendo su sustitución, por su antigüedad tienen alto consumo energético y no cumplen con los requisitos medioambientales actuales".

El objetivo de esta actuación -explica- "es mejorar la eficiencia energética, la seguridad, la estética urbana y la sostenibilidad medioambiental, contribuyendo al compromiso municipal de reducir emisiones contaminantes".

El proyecto de renovación del alumbrado alcanza los 14 millones de euros y, gracias a la nueva financiación europea, se podrá acometer de manera inmediata en su totalidad. Además, esta intervención permitirá reducir el consumo energético hasta en un 65%, lo que se traducirá en un ahorro anual que podría superar 1,5 millones de euros en la factura eléctrica municipal. De esta manera, explica el Ayuntamiento de San Fernando, la inversión se amortizará en pocos años, aportando beneficios tanto económicos como medioambientales a la ciudad.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante la reunión de coordinación de los fondos EDIL / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Fue el pasado viernes cuando se conoció la resolución -todavía provisiona- de la Dirección General de Fondos Europeos que concedía a San Fernando un total de 11.948.905 euros. Concretamente, la inversión pública aprobada en esta convocatoria para los proyectos presentados en San Fernando asciende a un total de 14.057.535 euros, cofinanciados al 85% con estos fondos de la EDIL, de ahí los 11,9 millones de subvención. La cuantía restante hasta completar la financiación corresponde al propio Ayuntamiento. Los proyectos presentados sumaban en conjunto 20 millones de euros, que era la cuantía a la que aspiraba el Consistorio isleño. Los proyectos a ejecutar tendrán que estar terminados en diciembre de 2029.

Concretamente, los proyectos presentados a la convocatoria de la EDIL pasaban por el parque de La Magdalena, el parque de Fadricas II, la ejecución de los senderos de los Polvorines, otro parque en La Almadraba y una zona inundable en el Cerro, así como la construcción de un nuevo aparcamiento táctico en la avenida San Juan Bosco y carriles bici.

De todos ellos, el de La Magdalena resultará el más beneficiado con la concesión de estas ayudas europeas. El Ayuntamiento, concretamente, había solicitado los 13.500.948,72 euros a los que asciende el presupuesto de la obra, que lleva ya tres meses en marcha. Precisamente, que los trabajos hayan dado comienzo ya, supone en esta ocasión una ventaja ya que el Ayuntamiento -siempre que no haya retrasos-- tiene la oportunidad de ejecutar un volumen muy importante de la subvención en un corto periodo de tiempo. De hecho, si se cumplen los plazos, la obra de La Magdalena estará terminada en el próximo verano. Y eso, según la convocatoria de los fondos, puede permitir optar a un incremento de financiación dentro de los repartos de los EDIL ya que se dará sobrefinanciación a aquellos proyectos europeos que tengan una alta ejecución a fecha del 31 de marzo de 2027.

En la reunión de seguimiento de los fondos EDIL han participado la alcaldesa, los responsables del área económica, el área de fondos europeos y el personal técnico correspondiente. "Se ha trabajado en la coordinación y planificación del desarrollo de la subvención, con el objetivo de sacar el máximo rendimiento a la financiación disponible y ejecutar los proyectos de la manera más eficiente posible, cumpliendo los plazos y planificando las necesidades futuras", explica el ejecutivo en un comunicado.