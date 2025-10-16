El IBI permanecerá congelado en San Fernando durante 2026

Este jueves ha tenido lugar un Pleno extraordinario para aprobar de forma provisional las ordenanzas fiscales para 2026. Y a pesar de que poco se ha hablado en el debate plenario, se confirma la congelación del IBI para 2026. Una buena noticia para las familias de San Fernando respecto a un impuesto que es el que más repercute en sus hogares. Ya en 2025 el IBI no experimentó subida alguna, aunque todavía permanece en el recuerdo de muchos la considerable subida, de un 13%, que este impuesto registró en 2024. De esta forma, los isleños pagarán lo mismo el próximo año que este cuando abonen el impuesto de bienes inmuebles.

Durante la sesión plenaria extraordinaria, la delegada municipal de Gestión Presupuestaria y Tributaria, María Gómez, ha recordado que San Fernando es la ciudad que menos recauda por el IBI de toda la provincia y donde menos se paga por este impuesto. Según los últimos datos de liquidación, correspondientes al ejercicio 2024, con una recaudación total de 21,6 millones de euros, el BI medio por isleño se sitúa en apenas 231 euros anuales para una población de 93.645 habitantes. Unas cifras que aleja a San Fernando de las grandes ciudades de la Bahía de Cádiz. como la capital, con 40 millones de euros de recaudación y 360 euros por habitante; El Puerto de Santa María, con 36,6 millones y 410 euros; y otras grandes ciudades de la provincia también muy por encima. como Jerez de la Frontera, con 50,8 millones y 238 euros. También Algeciras alcanza 34,7 millones de recaudación y 278 euros por habitante.

Gómez, sí ha dado cuenta de diversas modificaciones y actualizaciones de varias ordenanzas fiscales “orientadas a facilitar la vida a los ciudadanos, modernizar la gestión municipal y promover una ciudad más sostenible, justa y eficiente”.

La concejala ha enumerado las principales modificaciones que se contemplan y ha subrayado que todos los impuestos municipales permanecen congelados. El gobierno local explica que la congelación de los impuestos municipales frente a la subida anual del IPC supone una reducción anual de impuestos municipales que acumula un 8% por debajo del IPC en los diez últimos años.

En algunos casos, como la tasa del agua, se han introducido criterios de progresividad para que los consumos más altos, llamados grandes derrochadores, contribuyan más mediante un incremento. Mientras tanto, 12.000 viviendas se benefician de tarifas especialmente reducidas, y la mayoría de la ciudadanía sigue pagando lo mismo.

Finalmente, la probación inicial ha salido adelante con el sí del PSOE, el no de VOX y las abstenciones de PP y AxSí.

Datos del Ministerio de Hacienda sobre los datos del IBI de las grandes ciudades de la provincia. / D.C.

Modificaciones en las ordenanzas

Entre las modificaciones de las ordenanzas fiscales se encuentra la actualización de las bonificaciones para aquellos que instalen energía solar, térmica o fotovoltáica o sistemas de aerotermia. “Con estas medidas premiamos a quienes invierten en energías renovables. “Con estas medidas premiamos a quienes invierten en energías renovables y autoconsumo. Impulsando el ahorro energético y la sostenibilidad ambiental. Además incorporamos una mejora técnica en la redacción que aporta claridad y seguridad jurídica. Por tanto se trata de una actualización que mejora la comprensión y la transparencia para la ciudadanía”, señala la concejala.

También se modifica la ordenanza sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En este sentido, la delegada explica que se aclara la aplicación de las exenciones por discapacidad con efecto retroactivo para evitar prejuicios a personas afectadas por los plazos administrativos y los retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad por parte de la administración autonómica. “Supone una mejora en la seguridad jurídica, aportando equidad y coherencia administrativa, priorizando una gestión más humana, justa y ágil”, indica Gómez

Además se modifican tanto la ordenanza de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras como la de expedientes de licencia. De esta manera, se actualizan las bonificaciones sociales para obras en programas de rehabilitación de vivienda protegida, así como los límites del ICIO y las tasas urbanísticas vinculadas al IPREM, aumentando los límites a unidades familiares en tres veces el IPREM, en lugar del 2,5 que era habitual. “Esto significa apoyar directamente a las familias que más lo necesitan en el acceso a la vivienda y a quienes rehabilitan vivienda o apuestan por la regeneración urbana”, subraya la delegada.

También se modifica la tasa para la utilización de instalaciones y servicios deportivos municipales. Se introducen reducciones del 25%, 50% y 80% a clubes y asociaciones deportivas federadas y entidades con fines sociales y la gratuidad del 100% para menores de 18 años en pistas polideportivas al aire libre y atletismo, dando uso a instalaciones deportivas en horario de baja ocupación.

PP: “Las ordenanzas fiscales se han quedado obsoletas y desactualizadas”

La concejala popular, Inmaculada Marín, ha indicado la sorpresa de los populares ante un expediente que no contempla ninguna bajada de impuestos para el próximo año. “Lo más llamativo de este expediente es lo que no aparece. Después de años de subida de impuestos y tasas (como el IBI, el agua o los residuos) no se contempla para 2026 reducir ninguna carga municipal. De más de 30 ordenanzas fiscales que tiene nuestro Ayuntamiento sólo se han retocado artículos sueltos de siete ordenanzas”, explica Marín. “La mayoría de las actualizaciones no tiene además impacto económico alguno, siendo simples actualizaciones y correcciones menores a propuesta de los técnicos. No se aporta informe económico y no hay voluntad política ni interés en reducir la recaudación por parte de un Ayuntamiento que presume de deuda cero, de superávit millonario -13,6 millones en 2024-, que acumula más de 40 millones de euros en los bancos y que acaba de anunciar la llegada de otros 12 millones de ayudas europeas”. Continúa Marín.

Los populares también echan en falta medidas para compensar la puesta en marcha de una ZBE que "traerá más molestias y gastos para muchos conductores”. “¿Por qué se empeña el equipo de gobierno en seguir recaudando a costa de familias, autónomos y empresas mientras el Ayuntamiento se convierte en una administración rica?”, se pregunta Marín.

El PP advierte que “se lleva años sin realizar una revisión profunda de unas ordenanzas fiscales que han quedado obsoletas y desactualizadas”. La formación también echa en cara al gobierno local que, a dos meses de acabar el año, pretenda aprobar estas modificaciones “de prisa y corriendo, sin debate público, sin análisis económico y sin participación ciudadana”. Los populares proponen que se reduzca la recaudación en 2026 y se invierta un par de años en ejecutar las inversiones pendientes de ejercicios anteriores. “En lugar de eso se prefiere inflar los presupuestos por encima de los 100 millones y cargarlos de promesas irrealizables y electoralistas. Acumular fondos en las cuentas del Ayuntamiento no es sinónimo de buen gestión, es sinónimo de parálisis”, indica Marín, que adelantado que el PP presentará sus correspondientes alegaciones a estas ordenanzas.

Por otra parte, el PP considera que la exención de tasas en el uso de instalaciones a los clubes de más de 500 socios supone un agravio comparativo para los clubes pequeños y de barrio.

VOX: “San Fernando ya es un decorado del que huyen los jóvenes para tener una oportunidad”

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal VOX, Carlos Zambrano, ha recordado que San Fernando cuenta con un presupuesto municipal de más de 100 millones de euros, a los que se suman otros 12 procedentes de fondos europeos, lo que corresponde a 1.196 euros por habitante. Zambrano también ha insistido en su intervención en las últimas subidas del IBI y de los recibos del agua y de la basura.

El portavoz asegura que “el equipo de gobierno ha abandonado la gestión pública, cediéndola a empresas externas y renunciando a poner el día la plantilla municipal, resultando millones de euros de nóminas que no se pagan”.

En su radiografía a la ciudad Zambrano también ha lamentado la alta tasa de paro de San Fernando, que oscila entre el 23 y el 26%; la pérdida de población que ha experimentado la ciudad durante la última década, de un 2,8%; y el “inalcanzable precio de la vivienda”, tanto de renta como de compra.

“A la presión fiscal se le suma partidas sin ejecutar, prioridad absoluta a fiestas y eventos para mantener bien entretenida a la población y convertir en una forma de gobierno el uso de recursos públicos pata interese partidistas. San Fernando ya es un gran decorado del que huyen los jóvenes para poder alcanzar alguna oportunidad y en el que los mayores ya sólo aspiran llegar a fin de mes”, detalla el portavoz.

“Lo único que nos traen es que no se le va a cobrar las tasas por uso de instalaciones a los clubes deportivos con más de 500 socios. Lo que VOX reclama es una bajada generalizada de los tributos. Cada año sobra dinero en el Ayuntamiento. Hay que bajar el IBI, el impuesto de los vehículos y la plusvalía. Un alivio para unos vecinos que sólo hacen pagar y pagar y que luego se encuentran con calles sucias y sin luz por las noches”, concluye Zambrano.

AxSí: “Un atraco tributario tras otro a los bolsillos de las familias de San Fernando”

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha iniciado su réplica mostrando su extrañeza ante el hecho de que el equipo de gobierno no haya dado publicidad alguna antes del Pleno, a través de una rueda o nota de prensa, sobre unas modificaciones en las ordenanzas que considera tan beneficiosas. “Parece lo traen de tapadillo, con un perfil muy bajo”, subraya el andalucista.

Romero recuerda que la última propuesta de modificación genérica de las ordenanzas fue a finales de 2023, de cara a las ordenanzas fiscales de 2024. “Lo que hicieron entonces fue subirnos en más de un 13% el IBI a partir de 2024. Una subida que fue la más alta de toda Andalucía. Actualmente tenemos el tipo impositivo más alto de la provincia de Cádiz. Incluso había informes en contra de la Tesorería diciendo lo que decimos todo: por qué nos suben en más de un 13% el IBI con el remanente de Tesorería millonario y el superávit que tienen año tras año. Después llegaron en estos dos años la subida del recibo del agua en casi un 25% y de la recogida de residuos en más de un 21%”, recalca el portavoz.

“Ésta es la política fiscal de la señora Cavada y del señor López Gil: un atraco tributario tras atraco tributario a los bolsillos de las familias de San Fernando. Presupuestos inflados y engañosos de los que sólo saben gastar con diligencia en fanfarria y circo, negándole a los isleños, que se preguntan donde van sus impuestos, servicios y prestaciones esenciales”, insiste el andalucista.

Romero considera que se “vuelve a perder la oportunidad para aliviar a unos hogares de San Fernando que les cuesta llegar a fin de mes y que ya se conforman con que no se les suba el IBI”.