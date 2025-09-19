El Ayuntamiento de San Fernando anuncia que los autobuses urbanos serán gratis a partir de 2026

El Ayuntamiento de San Fernando se plantea la gratuidad del transporte urbano a partir de 2026. Así lo ha anunciado este viernes en una nota en la que explica que dicha propuesta, de la que se beneficiarían tanto las personas empadronadas en la localidad como las que visitan la ciudad, se incluye en la redacción del presupuesto municipal que se está trabajando desde el verano. "Esta iniciativa pretende potenciar el transporte público y situarlo en el centro de la nueva estrategia de movilidad urbana", afirma.

"Esta medida va en consonancia con otras ciudades de España y del mundo que están siguiendo esta misma línea. Cada vez son más los ayuntamientos que apuestan por la gratuidad del transporte urbano como herramienta para transformar la movilidad. San Fernando se suma a esa tendencia internacional, con la convicción de que los beneficios sociales, ambientales y económicos superan con creces cualquier dificultad", señaló el concejal de Movilidad, José Luis Cordero.

Con esta medida, "queremos que las familias, los jóvenes, los mayores y cualquier vecino de San Fernando tengan el autobús como primera opción para desplazarse por la ciudad". "La gratuidad elimina una barrera y facilita que más personas se sumen al uso del transporte público", ha subrayado.

El anuncio -detalla- se enmarca dentro de la estrategia global de movilidad que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años, "orientada a convertir San Fernando en una ciudad más peatonal, con más transportes limpios y con una mayor movilidad personal". Para el gobierno municipal, "el autobús es uno de los pilares de la nueva movilidad, que complementa otras actuaciones que ya se ha puesto en marcha como la peatonalización progresiva del centro, la creación de aparcamientos tácticos, la regulación bajo ordenanza, así como el desarrollo de esta iniciativa que es poner en marcha el autobús gratuito para la ciudadanía".

Un coste anual de dos millones de euros

Destaca el ejecutivo de Cavada que el coste para la ciudadanía "va a ser menor" dado que el transporte público en sí mismo es deficitario y por tanto los usuarios nunca pagan el coste del servicio al expender su billete. "De hecho, en San Fernando el transporte urbano por su configuración, al ser una ciudad compacta, peatonal y cómoda para caminar que además cuenta con facilidades para el aparcamiento gratuito, y otros elementos que también influyen en que es un servicio que no llega a alcanzar un número muy significativo de usuarios, ha sido estructuralmente muy deficitario", e insiste, en todo caso, que "todo transporte público lo es".

El transporte urbano en San Fernando tiene un coste anual cercano a los dos millones de euros, de los cuales aproximadamente 1,5 millones corresponden a déficit estructural, ya que la recaudación por billetes nunca ha cubierto el servicio.

En este sentido, el concejal ha recordado que "los usuarios nunca han pagado el coste real del autobús y este servicio siempre ha tenido que ser ayudado". La diferencia ahora es que, "una vez amortizada la deuda que arrastraba el Ayuntamiento desde antes de 2015, antes de que Patricia Cavada llegara al gobierno de la ciudad, con la empresa concesionaria, contamos con un escenario financiero más saneado que nos permite asumir este paso sin poner en riesgo otras políticas municipales".

Durante los últimos años, explica, el Consistorio ha venido abonando casi 400.000 euros anuales en concepto de deuda heredada de gobiernos anteriores, un compromiso que se ha liquidado definitivamente en 2025. "Eliminar esa carga nos permite ahora redirigir recursos hacia lo verdaderamente importante: mejorar la vida de los isleños", apunta Cordero.

"La medida no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión en bienestar, sostenibilidad y equidad social. Este cambio no tendrá un impacto significativo en las arcas municipales, pero sí lo tendrá en la vida de miles de vecinos, que podrán moverse con mayor facilidad, reducir su dependencia del coche y contribuir a una ciudad con menos emisiones y más espacios para las personas".

"El transporte gratuito refuerza la igualdad de oportunidades, ya que facilita la movilidad a colectivos que dependen especialmente del autobús, como los estudiantes, las personas mayores o quienes no disponen de vehículo privado. La medida se incorporará de forma oficial en el presupuesto de 2026, lo que permitirá que a comienzos de año se realice una nueva regulación y se habiliten los mecanismos necesarios para su aplicación. Por tanto, el transporte urbano será gratuito al 100% para todas las personas a partir de 2026", adelanta.