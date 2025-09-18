El autobús urbano será gratuito en San Fernando hasta el día 24 por la Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de San Fernando ha aprobado la gratuidad del servicio de transporte urbano durante los días 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2025 con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM). Esta medida, que se aplicará en todas las líneas, horarios e itinerarios, se enmarca en el conjunto de actividades que cada año organiza la ciudad para promover una movilidad más sostenible, segura y respetuosa con el medio ambiente.

San Fernando se suma con una propuesta muy concreta a la SEM, facilitando a los vecinos el uso gratuito del transporte urbano durante casi una semana completa, "lo que permitirá experimentar en primera persona las ventajas de desplazarse sin coste, sin preocuparse por el vehículo privado y contribuyendo a reducir la huella de carbono de la ciudad".

Con esta actuación, San Fernando "reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, reforzando su apuesta por un modelo urbano que prioriza la sostenibilidad, la salud de las personas y la lucha contra el cambio climático".

El Ayuntamiento destaca que la Semana Europea de la Movilidad es también una oportunidad para reflexionar sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades en el futuro: más habitables, menos contaminadas y con un transporte público fuerte y eficiente.

La Semana Europea de la Movilidad es una iniciativa surgida en 1999 y apoyada por la Comisión Europea desde el año 2000, cuyo objetivo es concienciar a responsables políticos, instituciones y ciudadanía acerca de las consecuencias negativas del uso excesivo del coche en las ciudades, tanto para la salud pública como para el medio ambiente. También pretende difundir los beneficios de modos de transporte alternativos como el autobús, la bicicleta o los desplazamientos a pie.

En este contexto, el Ayuntamiento ha querido destacar que "San Fernando ha sido distinguida por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) como la ciudad con el aire más limpio de España y una de las más limpias de toda Europa".

"Este reconocimiento no es fruto del azar, sino el resultado de una combinación entre factores naturales y una planificación urbana orientada a la sostenibilidad en los últimos años. La propia configuración geográfica de la ciudad, unida a una red de transporte público que integra autobuses urbanos, tranvía y conexiones ferroviarias de cercanías, ha hecho posible disponer de alternativas de movilidad eficientes, accesibles y respetuosas con el medio ambiente", señala el equipo de gobierno.

Desde el Consistorio, el ejecutivo vuelve a señalar que ha implementado "una estrategia integral de movilidad urbana sostenible, centrada en la accesibilidad, la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono". En este sentido, expone, "se ha avanzado en la electrificación del transporte público, con la incorporación de autobuses eléctricos a la flota urbana, y en la mejora de la infraestructura ciclista, mediante la creación de carriles bici y aparcamientos para bicicletas, la construcción de aparcamientos tácticos en la Ronda del Estero, Rafael Alberti o San Juan Bosco".

"Estas acciones se enmarcan en un enfoque participativo, que busca transformar San Fernando en una ciudad más habitable, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente. Este enfoque promueve la sostenibilidad, reduce el tráfico y la contaminación, y mejora la calidad de vida al fomentar la proximidad, la cohesión social y espacios más habitables. Además, prioriza la movilidad activa y el transporte público, transformando las ciudades en entornos más accesibles, equitativos y saludables", continúa.

Desde este 2025, la Dirección General de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible coordina en España las acciones de la SEM, impulsando la participación de ayuntamientos, empresas, universidades, ONG y distintas entidades sociales para lograr un mayor impacto y consolidar la transición hacia modelos de transporte más sostenibles.

Esta medida busca cambiar hábitos de movilidad, demostrando que el transporte público puede ser una alternativa real, accesible y eficaz para los desplazamientos diarios. Además, el Ayuntamiento recuerda que el uso del autobús contribuye a reducir la congestión del tráfico, disminuir la contaminación acústica y mejorar la calidad del aire que respira la ciudadanía.

El Consistorio anima a la ciudadanía a aprovechar estos días de gratuidad para probar el servicio de autobuses urbanos, incorporarlo a sus rutinas diarias y contribuir, con un gesto tan sencillo como dejar el coche en casa, "a la construcción de una ciudad más respetuosa con el entorno y con las generaciones futuras".