Avanzan las obras del nuevo estadio de atletismo en San Fernando

Las obras del nuevo estadio municipal de atletismo de San Fernando continúan desarrollándose "a buen ritmo, en tiempo y forma, conforme a la planificación establecida". La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto al concejal de Deportes, Antonio Rojas, y el concejal de Urbanismo, José Luis Cordero, han visitado recientemente los trabajos para conocer de primera mano el estado de ejecución del proyecto, acompañados por los responsables técnicos de la empresa constructora encargada de la actuación, Asfaltos Garrucho SA.

Durante la visita, los responsables municipales pudieron comprobar el grado de avance de esta infraestructura "muy destacada para la ciudad", que se convertirá en el primer recinto específico e independiente destinado exclusivamente al atletismo en San Fernando, dando respuesta a una demanda largamente reivindicada por clubes, deportistas, técnicos y familias "tras años de esfuerzo y perseverancia".

En estos momentos, la obra se encuentra con la parte de movimiento de tierras ya ejecutada cien por cien. Se han realizado los desmontes y terraplenes contemplados en el proyecto, así como el rasanteo de las distintas zonas mediante el uso de traíllas y tecnología de modelado en tres dimensiones. Estos trabajos se han desarrollado tanto en el área destinada a aparcamientos como en la zona de estancia y en la propia zona de la futura pista de atletismo, "garantizando una ejecución precisa y de alta calidad".

Actualmente se están ejecutando los muros de contención que bordean la curva del estadio, una actuación clave para la configuración definitiva del recinto. Una vez finalizados estos trabajos, está previsto iniciar las labores de evacuación de pluviales durante el mes de febrero, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y no se prolonguen las lluvias.

Este estadio de atletismo representa una infraestructura largamente esperada por la ciudad, que avanza actualmente con paso firme y cumpliendo los plazos previstos. "No hablamos solo de una obra deportiva, sino de una inversión estratégica", ha señalado la alcaldesa, que da respuesta al trabajo constante y al esfuerzo de clubes, deportistas y familias que durante años han defendido la necesidad de contar con "un espacio digno y específico para el atletismo en nuestra ciudad".

3,3 millones y 12 meses de obra

El proyecto, que dio comienzo en el mes de agosto, cuenta con un plazo de ejecución total de doce meses y una inversión de 3,3 millones de euros. La actuación se desarrolla sobre una superficie aproximada de 40.000 metros. Estas obras incluyen la construcción de la pista de atletismo y la urbanización del entorno. De igual forma, se levantará un edificio de usos complementarios, que albergará vestuarios, gimnasio, graderío y otros servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación.

Recuerda también el equipo de gobierno que la pista de atletismo contará con 8 calles homologadas de 400 metros, además de una novena calle de césped artificial, iluminación profesional y todas las instalaciones necesarias para la práctica y competición del atletismo en condiciones óptimas. El complejo incluirá zonas específicas para saltos y lanzamientos, como longitud, triple salto, altura, pértiga, martillo, disco, jabalina y peso, así como un anillo exterior destinado a entrenamientos.

Asimismo, el diseño contempla la construcción futura de un edificio auxiliar que dispondrá de vestuarios, gimnasio, sala de control antidopaje y espacios destinados a retransmisiones, reforzando la capacidad del estadio para albergar competiciones de alto nivel. Todo ello se integra en un diseño funcional y equilibrado, con accesos cómodos, áreas verdes y espacios pensados para la convivencia y el disfrute de la ciudadanía.

La ubicación del nuevo estadio, en la carretera de la Batería de la Ardila, es estratégica y cuenta con zonas de aparcamiento y servicios integrales distribuidos en más de 11.500 metros cuadrados. Además, el entorno privilegiado en el que se sitúa el recinto ofrece vistas a la ciudad, a la Bahía y al patrimonio cultural cercano, poniendo en valor un espacio de gran atractivo paisajístico.

"Este nuevo estadio municipal de atletismo supone un paso decisivo para continuar impulsando la labor que desarrollan clubes, deportistas, técnicos y trabajadores municipales, y se erige como una infraestructura clave para fomentar la educación, la salud, la convivencia y la calidad de vida en San Fernando. El proyecto está concebido como un espacio inclusivo, pensado tanto para niños y jóvenes que se inician en el deporte como para atletas experimentados y competiciones de alto nivel", valora el gobierno municipal.

"San Fernando está viviendo un momento de transformación gracias a una política decidida de inversión pública impulsada desde el Ayuntamiento. Este estadio de atletismo se suma a muchas otras actuaciones desarrolladas este año que tienen un impacto directo en ámbitos clave como la educación, la salud, el deporte y la convivencia y que sitúan a la ciudad en una posición de crecimiento y modernización", ha destacado Cavada.