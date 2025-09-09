Comienza a construirse el paseo marítimo de La Almadraba en San Fernando

Que la zona de Buen Pastor y La Almadraba están experimentando una profunda transformación es un hecho. Cada día que pasa esta zona de San Fernando se aleja a marchas forzadas de un aspecto degradado y avanza hacia su puesta en valor. Afortunadamente, atrás quedaron aquellos tiempos en los que Costas amenazaba con derribar numerosas casas y en los que los vecinos forzaron echándose a la calle la modificación del deslinde que legalizaba sus viviendas. También quedaron atrás los efectos de la pieza trasera de La Almadraba, aquella que sustituía la ausencia de canalizaciones y que generaba una preocupante e insalubre acumulación de residuos. De hecho, el problema de la pieza encontró su solución en una actuación que en 2020 ejecutó el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Patricia Cavada. Unas primeras obras que supusieron una inversión de 487.000 euros, procedentes de fondos europeos, y que debían de tener continuidad en una segunda fase que comprendiese la construcción de un paseo marítimo en La Almadraba.

Dicho y hecho, las obras de la esperada segunda fase han comenzado esta misma semana y ya son visibles los primeros avances. De hecho, este martes ya se podía ver a un grupo de operarios colocando los bordillos que delimitarán el nuevo paseo marítimo. Y como todo inicio de obras que se precie este también llegaba acompañado de una visita institucional. La alcaldesa y los concejales de Planificación y Gestión Urbana del Ayuntamiento de San Fernando, José Luis Cordero, y de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano, Javier Navarro, han comprobado el desarrollo de los trabajos acompañados por un grupo de habitantes de la zona y por los presidentes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, José Ruiz Cortejosa, y de la Asociación de Vecinos Nueva Almadraba, Antonio Vela.

Cavada ha resumido sobre el terreno las grandes ventajas que supone esta actuación. “Con estas obras se va a conseguir que San Fernando cuente con un paseo peatonal y ciclista a pie del parque natural. Estamos ganando un nuevo espacio para el paseo, para disfrutar de las vistas y para reconocer y poner en valor la belleza que rodea a nuestra ciudad. Traerá mejoras para el barrio, lo embellecerá y generará oportunidades de dinamización en el entorno”, detalla la regidora.

La alcaldesa también ha reconocido que no ha sido fácil de llevar a cabo estas obras. “Es una de las actuaciones que más papeleo ha conllevado en este Ayuntamiento. Aquí estamos contando con acciones que tienen que ver con Costas, con la Junta de Andalucía y con concesionarios presentes en la zona. Una ardua tramitación que ha llevado tiempo. Pero al final con esta actuación gana San Fernando, gana La Almadraba y ganan los vecinos y vecinas”, explica Cavada.

La regidora ha recordado que estas obras, cuyo plazo de ejecución es de cuatro meses, suponen una inversión de más de 760.000 euros. Los trabajos, que ejecuta la empresa Martín Casillas SLU, se desarrollarán entre los números 305 y 435 de Buen Pastor.

La alcaldesa, compareciendo junto a los vecinos durante la visita de inicio de obras. / Antonio Zambonino

Por su parte, Vela ha agradecido al Ayuntamiento estas obras, que “permitirán a los vecinos ganar en calidad de vida y solucionar en parte el problema de la canalización de las aguas pluviales”. Ruiz Cortejosa también ha agradecido el compromiso del gobierno local y ha incidido sobre como esta actuación mejorará el día a día de los habitantes de esta zona de San Fernando.

Las obras al detalle

La actuación abarcará una superficie de 5349,60 metros cuadrados sobre la actual losa de hormigón, con una longitud total de 810 metros lineales y una anchura variable con cota máxima de 5 metros.

El proyecto contempla la renovación total de este espacio urbano, redefiniendo la sección actual de la losa con objeto de reconvertir lo que en la actualidad es un espacio de marcado carácter longitudinal, en un espacio de carácter estancia y uso intensivo para la ciudad.

La actuación prevé tres espacios o bandas: una para el carril bici, otra para el peatón y una tercera de estancia, donde tendría cabida el mobiliario urbano.

El área de estancia discurrirá por la zona más próxima al entorno natural, de la que se separará por una barandilla de madera con tirantes metálicos. Esta banda también incorporará las luminarias distribuidas a través de todo el paseo.