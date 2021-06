Así juega Tomás Alarcón, nuevo fichaje del Cádiz CF

Tomás Alarcón se ha convertido en el segundo fichaje del Cádiz CF para la temporada 2021/22. El conjunto amarillo primero reforzó el eje de la defensa con la incorporación de Varazdat Haroyan, y ahora apuntala el centro del campo con la incorporación del futbolista procedente del O'Higgins, su equipo de siempre hasta que da el salto a Europa.

¿Por qué ficha el Cádiz CF a Tomás Alarcón? Son múltiples las cualidades que aprecian en él los responsables deportivos, incluido el entrenador, Álvaro Cervera. Viene a potenciar el centro del campo con fuerza y calidad.

A sus 22 años, está considerado en Chile como el futuro líder de una selección de la que ya forma parte. Hablan de él como el sucesor de jugadores de la talla de Medel y Arturo Vidal. De Tomás dicen que es un chico muy maduro a pese a su juventud, con la cabeza bien amueblada, muy centrado en el fútbol, con ganas de comerse el mundo.

La conjugación del esfuerzo y la calidad es lo más ha llamado la atención. Guarda la posición el centro del campo en una demostración de su disciplina táctica. Tiene una enorme capacidad de sacrificio, no para de correr en la recuperación del esférico y ya es consciente de la exigencia que hay en el Cádiz CF en las tareas defensivas. Sabe leer el juego y ayudar a tapar espacios. Fuerza, pulmones y piernas con el aderezo de la calidad.

Además de su colocación y su rigor táctico, Tomás Alarcón atesora calidad, tiene buen trato de balón y sabe ver el juego, con capacidad para el pase corto y en largo y saber qué hacer en cada momento. Y algo más: cuando el partido lo necesita, es capaz de sumarse al ataque desde atrás, no se arruga si tiene que disparar a puerta desde lejos. Aunque el gol no es su punto más fuerte, eso no significa que nos los marque. Ocho tantos hizo en su anterior equipo. Una faceta más que une a sus elevadas prestaciones.

Es uno de esos jugadores considerados box to box, es decir un centrocampista total, capaz de defender en su zona y ayudar a la zaga cerca de su área y además llegar a la contraria para aportar en ataque. En Chile destacan que el Cádiz CF se lleva a un gran jugador con presente y un gran futuro en el balompié. Es la gran esperanza futbolística del país sudamericano para los próximos años.