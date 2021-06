Saponjic: "Fue importante marcar mi primer gol en España"

Iván Saponjic formó parte del Cádiz CF cedido por el Atlético de Madrid en la segunda vuelta de la temporada 2020/21 ya finalizada. El delantero contó con escaso protagonismo y sólo jugó con algo de continuidad en la recta final, con el equipo ya salvado de manera matemática.

El atacante ofreció sus impresiones de la temporada en declaraciones realizadas a los medios oficiales del club.

El delantero serbio, que llegó en el mercado de invierno cedido por el Atlético de Madrid, destacó que "el equipo ha jugado bien y ha hecho muchas cosas bien ante grandes equipos. Sobre todo buenos partidos contra el Real Madrid y Barcelona, fueron victorias importantes para el club y para los jugadores".

El ariete se explicó algo más sobre el desarrollo del curso y afirmó que "la temporada es buena. Y en todos los partidos el equipo ha jugado bien tácticamente, sobre todo contra los más fuertes. Contra el Atlético también jugamos bien aunque perdimos, sobre todo en la segunda parte la imagen fue muy buena. Contra el Huesca jugamos tácticamente de manera fantástica. En general, es una gran temporada del equipo”.

Sobre el mejor y peor momento del equipo, Saponjic se quedó con lo positivo y reflexionó que "cualquier club en el mundo tiene malos y buenos momentos. Los buenos momentos fueron ante los grandes equipos, las victorias ante Real Madrid y Barcelona".

A la hora de hacer un balance personal, el delantero aseguró haberse sentido "bien en el campo. He tenido buenas oportunidades aquí en el Cádiz. Creo que he jugado bien". Recordó que "en mi primer partido contra el Atlético estuve bien. Después, contra Athletic de Bilbao, Betis, Real Sociedad y Real Madrid me sentí bien en el campo. Creo que ha sido una buena temporada para mí".

Aspiraciones de cara a la próxima temporada: El delantero balcánico fue directo al indicar que "es importante para el Cádiz seguir en LaLiga. Importante para este equipo y toda la gente del club: staff, jugadores, técnicos y la fantástica gente de este club que ha afrontado cada situación con optimismo. Nos vemos el año que viene".

Si tiene que elegir un momento de la temporada, Saponjic eligió un hecho relevante para él: se estrenó como goleador en la Liga española. "Marqué ante Osasuna mi primer gol con el Cádiz. Es una pena porque perdimos, pero fue importante para mí marcar mi primer gol con el Cádiz y en LaLiga".