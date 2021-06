Pombo, sin tapujos: "Es difícil hacer un balance personal"

Jorge Pombo, uno de los futbolistas menos utilizado por el Cádiz CF en la temporada recién concluida, ha sido el siguiente jugador en hablar del curso y el objetivo logrado en su segunda campaña de amarillo.

"Toda la temporada ha sido magnífica. En lo colectivo ha sido extraordinaria", explicaba en primer lugar para quedarse con la cara más amable de lo que ha vivido. "No se le puede pedir más al equipo, ha habido mucho compromiso, todos hemos aportado nuestro granito de arena y hemos puesto el cien por cien para tener al Cádiz donde se merece, que es en LaLiga Santander".

El ex futbolista del Real Zaragoza destacaba que "hemos sido regulares y hemos estado bien". "Nunca tocamos la zona de descenso y siempre estuvimos en mitad de la tabla", recalcaba para dar mayor mérito a la labor del Cádiz CF.

Otra cuestión distinta llega cuando tiene que exponer sus impresiones personales. "Es difícil hacer un balance personal porque no he tenido los minutos que uno quiere tener o cree que se merece tener", añadiendo en este mismo sentido que "ha sido mi primer año en Primera y cuando he jugado he intentado hacerlo lo mejor posible". "Me quedo con otro año más en Primera, la permanencia, el gol que metí en Huesca... Me quedo con todo el año", aportaba como su principal consuelo a una campaña muy compleja para él.

Jorge Pombo apunta a un momento de la temporada del Cádiz CF. "El gol que marqué en Huesca, el primer partido en Carranza debutando en Primera. Certificar la permanencia contra el Huesca fue realmente bonito. Me quedo también con esa victoria en Valdebebas o en casa contra el Barça", recordaba coincidiendo con muchos de sus compañeros cuando se han referido a partidos inolvidables. El atacante cierra su balance definiendo el como "espectacular".

Hay que tener presente que Pombo es un jugador que empezó titular con el Cádiz CF pero que fue despareciendo de las alineaciones hasta quedar su papel en algo muy secundario. Salvo la Copa del Rey y minutos sueltos en Liga, el aragonés ha sido uno de los olvidados a nivel personal. Tiene contrato en vigor pero su continuidad parece compleja para repetir de amarillo en la máxima categoría.