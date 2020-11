Cervera explica por qué ha dejado de jugar de Pombo

Jorge Pombo debutó en Primera División con el Cádiz CF en la temporada 2020/21. El aragonés sorprendió con un excelente arranque después de no haber disfrutado de mucho protagonismo en la media campaña en la categoría de plata con el equipo amarillo tras su aterrizaje en el pasado mercado de invierno.

El atacante fue titular en los cuatro partidos iniciales de la nueva etapa en Primera del conjunto gaditano. Ofreció un buen rendimiento y hasta estrenó su casillero goleador con el tanto de cabeza que anotó en la visita al Huesca, resuelta con victoria (0-2).

Pero el zaragozano desapareció de las alineaciones desde la quinta jornada y desde entonces no tiene minutos ni desde la suplencia. Y no porque haya dejado de entrar en los planes del entrenador.

Álvaro Cervera fue preguntado el viernes 6 de noviembre por qué ha dejado de participar Pombo. El técnico explicó que los rivales "quizás nos llegaban con facilidad". Pombo es de "esos jugadores que necesitan el balón para sentirse cómodo".

¿Y qué se le pasó por la cabeza a Cervera para dejar de poner a Pombo? "Pensé que no necesitamos el balón sino estar bien posicionados". Pese a dejar de participar (el ex del Real Zaragoza no ha jugado nada en las últimas cuatro citas), seguimos contando con ellos", indicó en referencia a esos futbolistas que necesitan tener el esférico para estar cómodos sobre el césped.

El preparador cadista aseguró que Pombo "está entrenando bien, aunque supongo que contrariado porque querrá jugar más".

Cervera, sobre la lesión de José Mari

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, lamentó la lesión de José Mari durante la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid que ofreció el viernes 6 de noviembre.

El técnico calificó de "mala noticia, no sé si la mala noticia del año", la dolencia del roteño, que se perderá un mínimo de cuatro encuentros tras dañarse la rodilla izquierda en el entrenamiento del miércoles.

El responsable del banquillo afirmó que "al principio nos asustamos porque pensamos que podía ser como la otra vez (en diciembre del año 2017). Esperemos que esté pronto aquí, que sea uno más y que se recupere pronto. Que en lo deportivo lo perdamos le menor tiempo posible, aunque no lo perdemos en la capitanía".

Cervera le da vueltas para decidir quién será el sustituto de José Mari en el centro del campo en el duelo contra el Atlético de Madrid y en los siguientes encuentros. El preparador cadista explicó que "tenemos un problema que se da en el fútbol y hay que buscar soluciones. Es un problema desde el primer día que se lesiona hasta que se recupere, pero ahora hay que pensar en lo que tenemos para hacer las alineaciones. Tenemos a Garrido, Augusto, Álex, Jens… Hay que ver cómo se siente mejor el equipo, esperemos acertar a la primera".

El técnico aseguró que "no cambiaremos el sistema y decidiremos lo que sea mejor para el equipo. Es difícil que cambiemos, mientras podamos defender con dos delanteros no cambiaremos, en el momento que no lo hagamos pondremos a otro tipo de jugador".

Además de José Mari, son bajas para la visita al Atlético de Madrid Nano Mesa e Iza Carcelén. Akapo ha arrastrado molestias pero el viernes se ejercitó con normalidad. Sobre la ausencia del lateral portuense, lesionado en el choque contra el Granada (quinta jornada), Cervera contó que "tiene un problema muscular en el isquiotibial. Intentó volver y sintió una molestia, dio un paso atrás".