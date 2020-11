Atlético - Cádiz CF: horario y dónde ver en televisión

Cuando empieza a quedar lejos el último encuentro del Cádiz CF, se presenta la novena jornada de Liga que lleva a los de Álvaro Cervera al estadio de uno de los grandes del fútbol español y europeo, el Atlético de Madrid. El choque está previsto para este sábado, día 7 de noviembre, a partir de las nueve de la noche. De entrada se presenta un duelo desigual por la diferencia entre una escuadra y otra, si bien el Cádiz está rompiendo muchos esquemas.

El conjunto amarillo comparece en el Wanda Metropolitano con el aval que suponen los cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, un hecho poco habitual para un recién ascendido, además con la espectacularidad de haber sacado adelante todas sus salidas.

El Cádiz CF ha sido capaz de enderezar la marcha tras un errático comienzo de temporada hasta el extremo de ocupar la quinta plaza en la clasificación con 14 puntos (de los 24 disputados) gracias sobre todo a la solvencia que demuestra lejos del Ramón de Carranza.

Los gaditanos no hacen otra cosa que ganar lejos que casa. Lo hicieron ante el Huesca, el Athletic de Bilbao, el Real Madrid y el Eibar y ahora no quieren parar en el terreno del Atlético de Madrid para mantener la racha y compensar así los puntos que se deja como locales, donde aún no han conseguido ganar.

La excelente trayectoria de las últimas semanas hace pensar en que el entrenador, Álvaro Cervera, no variará mucho el bloque que tan bien viene funcionando. Sin embargo, el técnico debe prestar atención a la evolución de José Mari, quien en el entrenamiento de este miércoles se ha llevado un fuerte golpe en una rodilla. También habrá que ver la decisión sobre Marcos Mauro, Perea y Nano Mesa, bajas en Eibar junto al aún lesionado Iza Carcelén.

El conjunto de Diego Pablo Simeone alcanza la novena jornada ubicado en la cuarta posición también con 14 puntos como el Cádiz CF, aunque los colchoneros han disputado dos partidos menos al empezar la Liga más tarde.

Horario del Atlético - Cádiz CF

El partido entre el Atlético de Madrid y el Cádiz CF, encuadrado dentro de la novena jornada de Liga de Primera División, se disputa este sábado 7 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el estadio Wanda Metropolitano.

Dónde ver en TV el Atlético - Cádiz CF

El encuentro entre el conjunto gaditano y la escuadra madrileña podrá verse a través de Movistar LaLiga 2 y MovistarLaLiga. También puede seguir el desarrollo del encuentro en vivo a través de los comentarios de Diario de Cádiz.