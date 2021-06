Cádiz CF: Piquerez, los rumores mantienen vivo el sueño

Con la posible operación salida de Pacha Espino, desde el Cádiz CF se aumenta la velocidad para una demarcación que ahora mismo sólo tiene al uruguayo. Precisamente un paisano de éste, Joaquín Piquerez, es uno de los nombres que gustan en el Ramón de Carranza, aunque este lateral navega sobre ese sueño agarrando a la rumorología más que otra cosa.

La situación en el Cádiz CF es clara en cuanto al lateral izquierdo; Espino debe tener un competidor e incluso se podrían producir dos llegadas para esa demarcación si finalmente el zaguero titular estas últimas campañas cambia de aires previo paso por 'caja' por parte del club interesado.

Cabe recordar que hace unos días Manuel Vizcaíno no ocultaba el interés por el lateral del Peñarol, pero el futbolista reconoce que sigue esperando acontecimientos desde la distancia porque no tiene constancia de nada. Tanto es así que Piquerez, que en agosto cumplirá 23 años, lo ha expuesto en el programa Último al arco. "Desde Peñarol no he hablado con nadie. Estoy en contacto con mi representante pero no hay nada concreto, por ahora sólo rumores y veremos si se avanza o no. La realidad es que hoy no hay nada".

Estas han sido las manifestaciones del jugador uruguayo, quien incluso ha agregado que le gustaría no tener que volar ya de su actual equipo. "Si me toca irme, me gustaría terminar el Campeonato 2021, salir campeón y como todo jugador e hincha de Peñarol quiero disputar los clásicos por la Sudamericana".

El deseo del que habla el futbolista que interesa al Cádiz CF sitúa su 'libertad' a mediados del próximo mes de agosto, por lo que coincide con el comienzo de la Liga en Primera División. Todo ello a la espera de recuperarse de una dolencia que le ha impedido estar con Uruguay en las citas clasificatorias para el próximo Mundial. Todo ello con el sueño de aparecer en la lista definitiva para la Copa América. En este sentido dijo a Último al arco que "sé que las posibilidades son muy escasas". "Me lesioné en un momento que era crucial. La realidad es que tenía un lugar y fui reemplazado para las dos fechas de eliminatorias. Yo estoy cien por ciento y la esperanza siempre permanece", finalizaba.

Cabe recordar que desde el Cádiz CF se ha estado negociando con el francés Florian Miguel aunque la falta de acuerdo hace que las miradas se desvíen hacia otro futbolista en los últimos días.

Es por ello que el club gaditano intensifica los contactos en la puja por Joaquín Piquerez. Se trata de un lateral izquierdo que a priori reúne todas las condiciones que encajan en el perfil del conjunto amarillo: físico privilegiado (mide más de 1,80), juventud (22 años), disciplina defensiva, eficaz en las subidas...