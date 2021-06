Florian Miguel se aleja del Cádiz CF

El Cádiz CF bucea en el mercado de verano con el objetivo de armar una plantilla capaz de competir una temporada más por la permanencia en Primera División.

El club pretende reforzar varias posiciones. Hay una que es objeto de especial atención: el lateral izquierdo. Fue el único puesto que contó con un solo jugador durante la campaña recién finalizada.

Jorge Cordero y Enrique Ortiz buscan un inquilino del costado izquierdo de la defensa que compita con Alfonso 'Pacha' Espino y de esa manera tener cubierto ese lado. El problema surgiría en el caso de un traspaso del uruguayo.

Al club han llamado para preguntar por el jugador sudamericano y no sería extraño que llegase una oferta formal por él en las próximas semanas. Su marcha obligaría al club a hacerse con dos laterales zurdos.

El nombre de Florian Miguel había sonado en las últimas fechas como posible fichaje del Cádiz CF para apuntalar ese puesto, pero es una posibilidad que a día de hoy pierde fuerza.

Florian Miguel termina contrato en el Nimes Olympique de la Liga francesa y es libre para firmar por cualquier equipo, aunque no parece que vaya ser el Cádiz CF.

El presidente de la entidad cadista, Manuel Vizcaíno, ve complicado que el lateral galo vaya a vestir de amarillo. En declaraciones a El Desmarque Cádiz el miércoles 2 de junio, dijo que la vía Florian Miguel "no va por buen camino". Añadió que "yo diría que está prácticamente descartada porque no se cierra. Hay otras abiertas en un momento incipiente".

Hay contactos entre las partes pero no termina de haber acuerdo y el Cádiz CF se lanza a por otros jugadores de esa posición. No quiere quedarse atascado y pretende avanzar en el diseño del plantel. Otra cuestión es que se desatasquen las negociaciones y la situación dé un giro. No parece que vaya a suceder, pero nunca se sabe qué puede pasar en el mercado.

El futbolista galo parece dispuesto dar el salto a la Liga española si cuaja en fichaje el interés de algunos equipos que sobre el papel están llamados a luchar por la permanencia durante la temporada 2021/22.