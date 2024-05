Así reinterpreta la Inteligencia Artificial las coplas más emblemáticas del Carnaval de Cádiz

Decía no hace mucho la chirigota del Selu, ‘Que ni las hambres la vamos a senti’: “Ay que no admite porfía, la inteligencia artificial. Que es la que más sabe del mundo y no admite porfía. Lo que nunca va a aprender, es a cantar por alegrías”. Y probablemente, la chirigota lleve razón… de momento.

Si algo hemos aprendido de la IA es que es capaz de entrenarse. De aprender a un ritmo que más quisiéramos los humanos. Que sí… que le falta sentimiento, que no tiene ‘pellizco’, que no se ha descargado ese disco duro de “compás chirigotero” que sí bajaron de la nube ‘Los robó de cocina’, pero tiempo al tiempo. No sabemos si es exactamente a esto a lo que se refieren los que esperan una evolución del Carnaval, o todo lo contrario. Hagamos una pequeña prueba.

'Así suena Cádiz', por la Inteligencia Artificial

La IA es un monstruo al que solo hay que alimentar, y vaya si come. No le vamos a pedir que sea capaz de crear letras con doble sentido ni ritmos al 3x4. Pero… ¿y si camina por trazos ya creados? No vamos a negar que su avance es tan gigantesco, que es capaz, en cuestión de segundos, de convertir a 'Los niños sin nombre' en una Boy Band, y su pasodoble mas feminista, en un icono del Rock en español. ¿Qué no? Dele al play y compruébelo

No se le resisten épocas ni estilos. Por pedir, hasta llevar el pasodoble de ‘El Vaporcito’, a un tema Pop, digno de Mocedades, a la altura del Festival de Benidorm.

Es mejorable. Sí. Pero ni noches en vela componiendo, ni meses de ensayo en un garaje o un lavaero. La IA va sobrada de tiempo y nunca va a pedir que se retrase el concurso o que el Carnaval tenga fecha propia. Además, es capaz de trasformar un pasodoble de sentimiento, en una baladita que, guitarra en mano o a piano, no desentonaría en una noche del Pay Pay.

Y es que hay para todos los gustos. Quién sabe si con una nueva versión del mítico ‘Me han dicho que el amarillo’, con ritmos reguetoneros, la IA hubiese cruzado datos con otras tecnologías como el VAR y los cadistas estarían ahora celebrando otros escenarios

Es una fuente inagotable. Un “enganche” si quieres experimentar con eso de ¿Qué pasaría si…? Y eso hemos hecho. ¿Qué pasaría si le pedimos una versión de ‘Los duros modernos’?

Y sí. También las chirigotas tienen su tirón en las muchas aplicaciones que son capaces de darle la vuelta a cualquier letra, y musicarlas de la forma más inesperada. Tanto, que en un abrir y cerrar de ojos, sacan la versión bolera de ‘Los Borrachos’.

Y antes de los puristas se lleven las manos a la cabeza y empiecen a cantarnos eso de que ‘el tanguillo gaditano se está perdiendo y es una pena’, aprovechamos para recordarles que esto no es más que un juego. Y que el genio Martín en su ‘Encajebolillo’ ya lo dijo (y nosotros lo corroboramos): ‘Confieso que siento mieo, cuando en este mundo veo tantísimos adelantos. Que tanta sabiduría, en los hombres de hoy en día, a mí me produce espanto’.