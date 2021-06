Los tres cedidos en enero que vuelven al Cádiz CF y su futuro

Entre los numerosos jugadores que el Cádiz CF cedió a equipos de Segunda División A durante la pasada temporada 2020/21, tres salieron a mitad de curso para buscar impulso, tratar de brillar y ganarse un sitio con el conjunto amarillo en Primera en la nueva andadura 2021/22: Sergio González, Álvaro Giménez y Nano Mesa. Ninguno sobresalió hasta el punto de llamar la atención del cuerpo técnico y todo apunta a una nueva salida.

Sergio González: El mediocentro se marchó en enero después de no tener ficha con el Cádiz CF en la primera parte de la temporada pese a debutar en la élite en el duelo ante el Osasuna. Dejó un buen cartel en el Tenerife aunque no llegó a ser titular fijo. Participó en 15 encuentros (siete desde el pitido inicial), acumuló 761 minutos y marcó un gol, el primero que hizo en Segunda División A.

El centrocampista, tras ayudar a lograr la permanencia al cuadro chicharrero, vuelve al conjunto amarillo con el deseo de pelear en verano por un puesto en la plantilla. Lo tiene bastante complicado salvo que sea capaz de convencer a al entrenador Álvaro Cervera. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y si no se queda la solución pasaría por una cesión a un conjunto de la categoría de plata. No le faltarán ofertas en LaLiga Smartbank y no es descartable que de nuevo recale en el Tenerife a las órdenes de Luis Miguel Ramis.

Álvaro Giménez: El delantero puso rumbo al Mallorca como cedido en el mercado de invierno tras ejercer un papel muy secundario en el Cádiz CF. Por segundo año consecutivo, vivió un ascenso a Primera División que reportó un beneficio de 250.000 euros al club del estadio Carranza. No dejó buenas sensaciones en el conjunto bermellón, en el que aportó un gol en 14 partidos, aunque sólo fue titular en cuatro ocasiones y acumuló 586 minutos sobre el terreno de juego.

Era una cesión sin opción de compra obligatoria, por lo que el ariete retorna a la entidad cadista, con la que tiene dos años más de contrato (hasta el 30 de junio de 2023). En el conjunto gaditano en principio no cuentan con él para el curso venidero, aunque su elevada ficha es un obstáculo para que encuentre destino en otro equipo. Podría tener hueco en un recién descendido.

Nano Mesa: De los que cambiaron de aires en enero en calidad de cedido fue el que más minuto tuvo en su nuevo equipo, el UD Logroñés (Segunda A). El delantero superó la barrera de los 1.300 minutos en 19 encuentros, de ellos 16 en el once inicial, aunque sólo firmó la autoría de un tanto y no pudo ayudar a la salvación (el cuadro riojano bajó a Segunda División B).

El tinerfeño vuelve al Cádiz CF con tres campañas por delante (hasta el 30 de junio de 2024), aunque con pocas opciones de quedarse.