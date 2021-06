Cervera: "Mi paso por aquí quedará como algo positivo en la historia del Cádiz CF"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, es uno de los protagonistas del objetivo cumplido de la permanencia en Primera División. Pero más allá de la exitosa temporada 2020/21, el trabajo de Cervera da sus frutos en los últimos cinco años, desde que llegó con el equipo en Segunda B.

El técnico hizo declaraciones el miércoles 2 de junio en el programa Esports Migdia de Capital Radio Valencia. Reconoció lo bien que se siente en el Cádiz CF y em territorio gaditano. "Más allá de lo futbolístico, ha sido diferente a otras ciudades en las que he estado. La acogida, el feedback que hay con la afición, hemos llegado a un entendimiento muy bueno, me encuentro muy a gusto".

Cervera sacó al Cádiz CF del pozo y lo llevó a lo más alto. "Soy entrenador de Primera y eso es un privilegio", afirmó antes de explicarse algo más. "En Cádiz, después de cinco años y las cosas que se han conseguido, tengo cierto margen y mi paso por aquí quedará como algo positivo de la historia del Cádiz CF. Eso se ha conseguido, pero como todo el mundo dependo de los resultados".

"En el Cádiz CF ha sido la acumulación de lo que quería hacer en otros equipos anteriores", expuso el entrenador de los amarillos. "Haciéndolo a mi manera se lograron los resultados que yo quería y eso ha pasado este año".

Cervera explicó la importancia de que haya buenos profesionales en el vestuario. "Al principio de cada temporada le digo a los jugadores que estamos en una ciudad, en un club, que tiene una historia y es lo que tenemos que defender". Prosiguió el míster: "El sentimiento hacia este club es lo que nos va a hacer mejores o peores más allá de que podamos jugar bien o mal o que el rival juegue mejor que nosotros o no".

El técnico maneja una clave: "Lo que nos va a salvar en los momentos claves es el sentimiento de pertenencia a una ciudad, a un club y a lo que representamos. A lo mejor soy más sentimental, pero se lo intento inculcar a los futbolistas. Ese jugador es el que me vale".

"El jugador que un año gana dinero en un club y al año siguiente en otro lo veo bien porque es su trabajo, pero a mí me vale menos. Me vale más el jugador antiguo, el que tiene ese plus de estar a gusto donde está y creo que ese poquito más les hace mejores", añadió Cervera.