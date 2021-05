El Cádiz CF iguala la mejor clasificación de su historia en Primera División

El Cádiz CF estaba a la espera del desarrollo del grueso de la 38ª jornada de Liga, la última, para conocer con exactitud el puesto que ocupaba en la clasificación después de ocho meses de competición.

El conjunto amarillo, tras empatar ante el Levante y con la tarea terminada con nota muy alta (permanencia asegurada con tres partidos de antelación), necesitaba que el Valencia no ganase en el campo del Huesca para certificar la 12ª posición en la que compareció en el último episodio liguero.

Como el cuadro ché no pasó del empate a cero en El Alcoraz, ese puesto quedó confirmado poco antes de las ocho de la tarde del sábado 22 de mayo. Los encuentros programados para el domingo 23 (Granada-Getafe y Sevilla-Alavés) no afectan a la escuadra gaditana, que ya no se mueve de ese sitio, empatado a 44 puntos con el undécimo, el Osasuna.

Esa 12ª plaza supone que el Cádiz CF iguala la mejor posición que jamás ha obtenido en Primera División. Una vez más hace historia el equipo amarillo en pleno siglo XXI.

La vez la anterior que dejó a ocho adversarios por debajo en la tabla fue en la campaña 1987/88 con Víctor Espárrago en el banquillo y un firme recorrido a lo largo de aquel ejercicio. Y eso que aquella temporada perdió frente al Real Madrid y el Barcelona tanto en Carranza como a domicilio.

33 años después, el equipo gaditano, en esta ocasión bajo la batuta de Álvaro Cervera, repite esa plaza que no hace sino reflejar la excelente temporada que ha desarrollado en el presente con una trayectoria similar a la de hace algo más de tres décadas.

El Cádiz CF finaliza el exitoso curso con 44 puntos. En el ejercicio 1987/88, cuando las victorias valían dos puntos y no tres, la cuenta fue de 35, aunque trasladado a la actualidad hubiese sumado 46 al anotarse entonces 11 triunfos y 13 empates. Es decir, dos más que ahora.

Por sólo dos puntos, aquella campaña de hace treinta y tantos años sigue siendo la mejor de la historia del Cádiz CF, aunque por puestos son iguales. La temporada 2020/21 la finaliza también con 11 victorias y la misma cifra de 11 igualadas.

El Cádiz CF sumó 24 puntos en la primera vuelta y 20 en la segunda. Mantuvo un ligero equilibrio entre un periodo y el siguiente pese a las dificultades en el amanecer se la segunda vuelta (cuatro derrotas consecutivas) y la relajación una vez amarrado el objetivo.

Ocupó el noveno escalón en el ecuador del campeonato y el 14º en la clasificación de la segunda vuelta. Y al final encontró el término medio en la 12ª posición definitiva.

El equipo amarillo se mantuvo en la zona media baja, sin llegar a pisar la zona de descenso en ningún momento, sin ver peligrar su continuidad en la élite.

La base del éxito del Cádiz CF se sustentó sobre un eficaz sistema defensivo, en la línea de los últimos años desde el aterrizaje de Cervera.

Hasta en una decena de partidos consiguió dejar la portería a cero y en siete de ellos se llevó la victoria. Y de los 28 duelos que recibió al menos un tanto, 16 los saldó con derrota. Los amarillos se quedaron sin marcar en 13 encuentros, un tercio de los que disputó en su retorno a Primera División.