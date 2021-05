Bastida: "Desde pequeño trabajas para esta oportunidad"

El Cádiz CF cerró la exitosa temporada 2020/21 con un empate (2-2) en el terreno del Levante en un partido sin trascendencia que dejó momentos especiales.

Durante el encuentro, ya en la segunda parte, se vivió un episodio que hizo del 21 de mayo de 2021 una fecha que quedará grabada en la memoria sobre todo de dos personas.

Por un lado, fue el último partido en la carrera de Augusto Fernández, que colgó las botas y justo cuando se retiró del terreno de juego se produjo un hecho novedoso: el estreno en el Cádiz CF y en Primera División de Álvaro Bastida. Un relevo generacional que puso el aderezo a un duelo en el que el resultado pasó a un segundo plano

Ley de vida. Unos se van y otros llegan. Augusto se marchó con 35 años y saltó al césped un juvenil que acaba cumplir 17 y que, como el argentino, también ocupa la posición de mediocentro.

El joven chiclanero se mostró feliz después del pitido final en el Ciutat de Valencia. "Estoy muy contento porque esto es un sueño cumplido", dijo el jugador en declaraciones ofrecidas por la entidad cadista.

"Desde pequeño llevas trabajando para llegar a esta oportunidad y doy las gracias al cuerpo técnico por habérmela dado", afirmó el feliz debutante.

Bastida no ocultó su alegría. Estrenarse con el primer equipo en la máxima categoría y con sólo 17 años es un hecho al alcance de muy pocos. "Ha sido una experiencia muy bonita, espero seguir sumando", indicó el gaditano sobre el presente y el futuro.

El centrocampista destacó esta temporada en el Cádiz CF juvenil a las órdenes Francisco Arias 'Sanchís' y después participó en el B con Alberto Cifuentes.

Pero el juvenil dio un paso más gracias a su buen rendimiento y llegó el día de su estreno en el primer equipo. Fue cuando recibió instrucciones de Álvaro Cervera. "El míster me dijo que jugara fácil, que no me complicara y disfrutara del partido", comentó Bastida, quien estuvo más de 25 minutos sobre el césped, tiempo más que suficiente para saborear un momento que nunca olvidará.