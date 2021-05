Augusto Fernández cuelga las botas y da las gracias al Cádiz CF

Augusto Fernández, jugador del Cádiz CF, anunció el jueves 20 de mayo que se retira del fútbol cuando acabe esta temporada. El centrocampista estuvo acompañado en el anuncio de su adiós por el presidente, Manuel Vizcaíno; el entrenador, Álvaro Cervera; el cuerpo técnico y los jugadores. Todos dedicaron un emotivo aplauso a Augusto después de su intervención.

El jugador explicó en El Rosal, después del último entrenamiento del curso, que "he tomado la decisión de terminar mi carrera profesional, de dejar de jugar de manera profesional, una decisión que hace meses que vengo reflexionando. En febrero se lo comuniqué al presi, al míster y a mis compañeros, y me mostraron que mi importancia en el equipo iba más allá de jugar o más o menos, que eso era relativo, que me quedara y eso hice junto a mi familia y solo en mi intimidad".

"Decidí postergar mi decisión con el objetivo de competir cada día y darnos ese brazo del objetivo cumplido y de estar en Primera el año próximo. Quería que lo festejáramos todos juntos y lo he cumplido. Siento que durante mi carrera fui todo corazón y después cabeza. Siempre mi impulso fue a través del entusiasmo y la pasión, a partir de ahí me nacía la intensidad y la resiliencia", contó Augusto Fernández.

Ahondó en exposición el medio. Ahora siento que debo ser honesto conmigo mismo. Físicamente estoy bien, muchos me dice que siga, pero no soy de forzar las cosas sino de aceptarlas como son y ya no tengo esa pasión extrema que siempre me movió, y eso me marca que hay que cerrar esta etapa. Sé que mi padre me hubiese dicho que juegue hasta que el fútbol te deje, le pido perdón porque no veo las cosas así. Prefiero toma esta decisión con entereza y habiéndolo dado todo".

"Estoy agradecido al presi, al míster y a mis compañeros por este año porque ha sido difícil en lo personal. Estarán siempre en mi corazón y tendrán siempre un amigo para llamar. Me emociona verlos todos aquí. Gracias", añadió el argentino

Vizcaíno le dedicó unas bonitas palabras a Augusto: "Eres de las personas más honradas que ha venido al club. Has contribuido muchísimo al objetivo, clave no por los minutos que ha podido dar porque las lesiones viene cuando vienen. Ha sido padre y profesor de muchos compañeros y muchos de nosotros a la hora de afrontar situaciones".

Recordó el presidente del Cádiz CF el partido de Augusto ante el Extremadura (la pasada temporada en Segunda A) "que jugó casi sin entrenar". Y además le dijo que este año "dentro y fuera de la cancha has sido un ejemplo. Es un orgullo para el Cádiz CF que un profesional de tu valía haya estado aquí, no te lo terminaremos de agradecer"

Vizcaíno le dijo también que "vamos a hacer muchas cosas juntos, tienes las puertas abiertas". De recuerdo le regaló una camiseta de la selección argentina con el escudo del Cádiz CF.

Augusto reconoció que la decisión de la retirada "ha sido muy complicada y muy meditada, detecto mi sentir cuándo es el momento. Cádiz y el Cádiz CF me han dado ese puntapié final de querer terminar mi carrera aquí con el objetivo con esta hermosa banda de gente, me han hecho sentir vivo, deseo de terminar mi carrera, me lo han dado ellos y estoy orgulloso de pertenecer a esta institución. No crea que merezca algo así, pensó en algo más sencillo. Siempre un pedacito de mi corazón estará aquí".

Tiene claro qué quire hacer en el futuro: "El presidente sabe que me gusta más la parte de gestión, uno tiene que aprender cosas nuevas y me gusta más la gestión y no tanto la locura de ser entrenador, eso no me llama. Ojalá desde la gestión se puedan hacer cosas en conjunto. Ahora abro una puerta nueva de cero con la misma pasión e ilusión que cuando jugué".

Augusto indicó que él no es de dar consejos y sí contó su experiencia. "Yo hablo de lo que viví, me superé en base a mi autoexigencia, fui reinventándome y me generó un desgaste enorme. Jugar mal y perder no podía ser, no lo toleraba en mi vida. Que busquen disfrutar algo que no pude hacer. Jamás imaginé que iba a jugar una Champions, un Mundial, una Copa América, jugar tantos años en España, y lo hice e base a cómo lo sentí y lo viví y ahora digo basta porque ya no tengo ese sentimiento".

Elegir un momento en el Cádiz para él "es complicado" y no se centró en los días felices sino en una etapa triste. "Elijo el día que mi padre fallece un martes por la noche y el miércoles mi necesidad era venir a entrenar, me sentí arropado, me dieron la contención que necesitaba para salir de esos días oscuros".