Álvaro Cervera: "La temporada es irrepetible"

El entrenador del Cádiz ofreció en el Ciutat de Valencia la última rueda de prensa de la temporada, una comparecencia ante los medios que aprovechó para poner en valor de nuevo el mérito de lo conseguido este curso, la salvación, pero también para poner de manifiesto que hay que mejorar de cara al futuro.

Álvaro Cervera no tuvo reparos en admitir que le agradó el equipo en la primera mitad pero no le gustó lo más mínimo en la segunda parte. Desde luego tiene claro que el camino para continuar mucho tiempo en la élite no es el elegido en el campo del Levante. "Me gustaría que el año que viene diésemos un salto, un poquito más, y fuésemos un poquito mejores"

"Con Bastida queríamos que la gente de abajo sepa que les estamos mirando, que se sientan representados"

Cierto descontento con la imagen de las últimas jornadas. "Me he puesto como principal culpable de esta situación, porque no sabré hacerlo mejor, pero quiero ver algo diferente, con los mismos puntos pero algo diferente. No quiero venir con 43 puntos, ya salvado, a campo del Levante y tener que jugar igual que en el campo del Real Madrid. Tenemos que hacer algo para que el equipo sea un poquito mejor. En la segunda parte hemos sobrevivido, y tenemos que mejorar. Yo seré el culpable seguramente y también tendré que mejorar. Tenemos que dar un paso adelante".

¿Inferior al rival? "Creo que ahora mismo no podemos aspirar a tener ningún jugador de los importantes que tiene el Levante, será algo normal porque llevan más tiempo en Primera. Es mejor que nosotros, la plantilla es mejor".

"A Augusto sólo puedo darle las gracias por el año que nos ha hecho pasar, personal y deportivamente hablando"

El plan del partido. "Lo que hicimos en la primera parte, defender juntos pero para robar y en dos pases hacer daño. Pero no lo de la segunda, defendiendo al borde del área. Así nos meten tres como Osasuna o dos como el Elche. Quiero que el año que viene, con el plus de habernos quedado en Primera, seamos un poquito mejor".

Debut del chiclanero Bastida. "Queríamos intentar ser justos con todos, que es difícil en una plantilla con tantos jugadores, aprovechando estos partidos una vez conseguido el objetivo. No sabes si serás justo o no, pero queríamos que la gente de abajo sepa que les estamos mirando, que se sientan representados".

Adiós de Augusto Fernández. "Tengo que darle las gracias por el año que nos ha hecho pasar en lo personal y en lo deportivo, y por supuesto por todo lo que ha hecho en el fútbol".

Mirando al futuro. "Tenemos que trabajar todos juntos, sabiendo lo que queremos, es lo que espero que hagamos. Si estamos de acuerdo en que con lo que hemos hecho el año que viene lo vamos a pasar mal, entonces habremos mejorado. Lo de este año es irrepetible, que no nos confunda".