Ortega hace una dura crítica de las declaraciones de Bruno García sobre Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE en Cádiz capital, José Ramón Ortega, ha criticado duramente las declaraciones realizadas por Bruno García sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reflexionar sobre su futuro político. "Con sus declaraciones sobre el presidente Sánchez, Bruno García demuestra su falsa moderación, carente de elegancia y empatía, ha expresado.

"Es penoso que el alcalde de Cádiz esté más pendiente de hacer méritos para su partido que de la ciudad de Cádiz", ha afirmado Ortega, que ha añadido que "todos los grandes proyectos de la ciudad que dependen de la Junta de Andalucía siguen parados, pero él se dedica a atacar a Pedro Sánchez en lugar de reclamar a la Junta de Andalucía y defender a Cádiz".

Ortega ha afeado la actitud del presidente provincial del PP, "totalmente contraria" a la forma que tienen los socialistas de entender la política. "Tiene suerte que no somos como ellos, no hacemos oposición destructiva, del no a todo, del insulto personal y el acoso familiar. No ponemos en el foco la vida personal de nuestros adversarios, ni los llamamos hijos de fruta", ha incidido Ortega. "Si fuera un político responsable apelaría al sosiego en lugar de justificar la política basura y acusar de victimismo a la persona atacada", ha aseverado.

Para finalizar, José Ramón Ortega ha pedido al alcalde que deje de apelar a la militancia del PSOE, "sabemos bien lo que hacer y vamos a apoyar a nuestro Secretario General para seguir mejorando el país. A ver si él toma nota y consigue mejorar algo en Cádiz, que lleva ya casi un año perdido", ha concluido.