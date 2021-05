Por qué es especial el gol de Akapo

El Cádiz CF finalizó la temporada 2020/21 con un empate (2-2) a domicilio frente al Levante que permitió al conjunto amarillo marcharse de vacaciones con un buen sabor de boca.

Fue un partido especial por múltiples motivos, entre ellos uno que afecta a Carlos Akapo. El lateral cerró el curso con una buena actuación que además redondeó con un golazo fruto de un contragolpe de libro. Comenzó el duelo en el carril izquierdo pero no tardó en pasar el derecho al intercambiar posiciones con Iza Carcelén.

Akapo terminó la campaña con una sonrisa después de atravesar dificultades. En enero sufrió una lesión en su rodilla (en el choque ante el Girona de la Copa del Rey) derecha que le obligó a pasar por el quirófano.

Se recuperó a tiempo para volver a ayudar al equipo y afrontó a tope el tramo final. Aunque unas molestias musculares le obligaron a retirarse del partido contra el Osasuna (en la 36ª jornada), llegó a tiempo al último capítulo para ser titular y además ejercer un papel relevante. Jugó el partido completo en la que fue su 16ª participación esta temporada entre Liga y Copa para sumar más de 1.100 minutos sobre el césped.

El ilicitano se mostró contento tras el desenlace. "No hay mejor manera de acabar esta gran temporada", señaló desde su cuenta de twitter para expresar su satisfacción.

En declaraciones recogidas por el Cádiz CF, Akapo destacó que el partido ante el Levante "fue muy intenso a pesar de que ninguno de los dos equipos se jugaba algo. Estoy contento de acabar así la temporada".

Sobre su tanto (el que suponía el 1-2 en ese momento), explicó que "me gusta mucho llegar y menos regatear. El partido dio espacios para correr y no me lo pensé para hacer el gol". Añadió que "acabar sumando es bueno tras las dos derrotas de los anteriores encuentros".

Akapo se caracteriza por rematar a puerta. Su prioridad es la defensa. El viernes 21 de mayo anotó su primer gol en la máxima categoría y el primer tanto de su carrera en competición oficial de clubes. De ahí su alegría.

No hay mejor manera de acabar esta gran temporada ⚽️🔥🤟🏾💛 @Cadiz_CF pic.twitter.com/rD4MH9Aox4 — Carlos Akapo (@carlosakapo) May 21, 2021

Fue un gol especial y el segundo que acredita en su currículum después del que hizo a favor de la selección de Guinea Ecuatorial en el encuentro contra Sudán del Sur disputado en abril de 2016, correspondiente a la fase de clasificación para la Copa de África.