Fali: "Ojalá podamos estar juntos en Carranza"

El defensa central del Cádiz CF Rafael Giménez Jarque, conocido deportivamente como Fali, ofreció dio sus valoraciones a los medios oficiales del club una vez terminada la temporada 2020/21, con el equipo amarillo de nuevo en Primera División tras haber conseguido la permanencia.

A la hora de hacer el balance de la campaña que ahora termina, Fali lo tiene muy claro: "La temporada ha sido espectacular". El resultado está a la vista, con el Cádiz CF ubicado en la 12ª posición de la clasificación, muy lejos de la zona de descenso durante todo el campeonato.

El zaguero recordó que "somos un recién ascendido y además para muchos era la primera vez que jugábamos en Primera División. Apuntó que "logramos la permanencia prácticamente a falta de cuatro jornadas y eso dice mucho del año" que hizo el Cádiz CF.

A lo largo del curso hay momentos buenos y otros que lo son tanto. Fali indicó que "en el inicio (la jornada inaugural) perdimos con Osasuna pero luego sacamos muchos puntos a domicilio y ese buen momento nos aportó fiabilidad". Por otro lado, "el peor momento fue un bache que tuvimos a mitad de temporada pero todos logramos superarla". Aquellas cuatro derrotas seguidas al comienzo de la segunda vuelta.

El zaguero ejerció un papel importante. Afirmó que "he terminado muy contento porque he tenido muchos minutos". Era su primera participación "en una de las mejores ligas del mundo y personalmente ha sido espectacular". Añadió que "sin el equipo es difícil hablar del nivel personal. Pero he estado muy bien".

El Cádiz CF estará de nuevo en la máxima categoría en la campaña 2021/22. Fali expuso que "deseamos seguir igual y ayudar al equipo a lograr el objetivo. Siempre que pueda ayudar al equipo hay que ser conscientes de que la temporada que viene hay que seguir en Primera y será difícil porque los rivales ya nos conocen".

Si Fali tiene que rescatar un momento del curso recién finalizado, se queda con la visita del Cádiz CF a Mestalla. Es valenciano y no dudó al afirmar que el partido contra el conjunto ché "me marcó mucho. Todo el mundo tiene sueños y cuando se cumplen uno se siente orgulloso de haberlo conseguido y por ello nunca olvidaré la visita a Mestalla".

El defensa central se valió de una palabra para definir la temporada del Cádiz CF: "Ambición". Aseguró que "ese ha sido el principal motivo del vestuario, para que la afición esté el año que viene en el campo. Ojalá podamos estar todos juntos y podamos llenar el Carranza".