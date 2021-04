Diakhaby y el Valencia: colección de varapalos y huida hacia adelante

El incidente entre Mouctar Diakhaby y Juan Cala se desinfla cada día más. Desde que los futbolistas del Valencia decidieron abandonar el terreno de juego durante el partido contra el Cádiz CF (disputado el pasado domingo 4 de abril en el estadio Carranza) se han ido sucediendo hechos que dejan en una situación complicada tanto al central del conjunto ché como a su propio club. El último, un segundo informe de LaLiga.

No hay una sola prueba que demuestre el insulto racista que Diakhaby asegura que le profirió Cala. Han pasado once días y el "negro de mierda" que asegura que le dijo no aparece por ningún lado. La presunción de inocencia del jugador del Cádiz CF se impone pese a que no pocos se la han saltado. Cala sostiene desde el principio que no insultó a su rival. Es la palabra de uno frente a la de otro. No hay más a día de hoy.

Catorce cámaras y siete micrófonos no recogieron ese presunto insulto y nadie oyó nada sobre el césped. Y la posterior investigación de LaLiga tampoco encuentra nada.

El Valencia y Diakhaby han emprendido una huida hacia adelante desde el primer instante, desde ese mismo día del encuentro hasta la actualidad. El zaguero del cuadro ché no cree a LaLiga y ha pedido públicamente que Cala sea sancionado aunque no hay pruebas del insulto.

Tanto el Valencia como su jugador, que no han presentado pruebas, se encomiendan a su última carta, que es el expediente abierto por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Salvo un as en la manga del Valencia que salga a relucir en ese proceso que está abierto, todo apunta al archivo del caso a tenor de los acontecimientos de los últimos días.

La serie de varapalos

Primero: Los jugadores del Valencia se retiran del campo al asegurar Diakhaby que ha sufrido un insulto racista. Unos minutos más tarde tienen que volver porque nadie ha oído nada, ni jugadores ni equipo arbitral. Si no regresan pierden el partido y quizás otros tres puntos más por abandono. Pese al revuelo que se forma después del partido, y en días posteriores, el globo empieza a deshincharse desde el primer instante.

Segundo: El Comité de Competición mantiene la cartulina amarilla que el colegiado le mostró a Diakhaby cuando éste estaba fuera de sí.

Tercero: LaLiga inicia una investigación que culmina con un primer informe que señala que no hay pruebas de la existencia de un insulto racista. LaLiga rastrea imágenes, audios y encarga a una empresa la lectura de labios de Cala, que no aprecia insulto.

Cuarto: El Comité de Apelación desestima las alegaciones presentadas por el Valencia y mantiene la tarjeta amarilla a Diakhaby. Puede ser un adelanto de lo que va a suceder con el expediente abierto por el Comité de Competición. Si no hay pruebas, no hay caso.

Quinto: El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anuncia que un segundo informe del órgano que preside corrobora que no se aprecia que haya insulto racista.