Diakhaby: "No sé si Cala es racista, pero sí que tiene que pagar por lo que me dijo"

Mouctar Diakhaby ha vuelto a hablar para mantenerse firme en su acusación de insulto racista de Juan Cala, jugador del Cádiz CF al que tiene en su diana desde el partido que enfrentó al Valencia y al equipo amarillo hace dos jornadas.

"Ahora quiero contar lo que viví y ya no hablaré hasta después de la investigación", ha declarado el futbolista al diario As. Diakhaby arranca por el principio. ¿Cuándo escuchó la frase? "Me lo dice cuando estamos en el área. Cuando protejo el balón para mi portero. Cuando Jaume tiene el balón, él me insulta. Me insulta y se gira. Yo lo de 'déjame en paz no lo escucho', porque él luego se fue de espaldas. Yo grité 'árbitro, árbitro'. Mi reacción fue rara. Era la primera vez que me pasaba eso y me olvidé de todo lo que pasaba en el césped. Solo tenía sus palabras en la cabeza", ha explicado.

El defensor valencianista profundiza un poco más en la acción al relatar que "él me lo dice cuando se levanta". "Creo que se hace daño, eso no lo sé, pero se levanta y entonces me lo dice. Se ve en la imagen que se gira un poco hacía mi y la última palabra que sale es 'mierda'. Pero cuando lo dice está más cerca del suelo que de pie".

Diakhaby ha dicho que el jugador del Cádiz CF le quiso pedir perdón. "Sí. Él quería excusarse, pero yo no quería saber nada de nadie ni escuchar lo que me quería decir. Yo estaba muy enfadado", momento en el que Gameiro y Fali se acercan para tranquilizarle. "Sí. Me intentaba calmar. Intentaba que yo le escuchara. Me hablaba de cosas del escudo, pero yo no quería saber nada de nadie. Me decía: 'Tú tranquilo, tú piensa en tu escudo'. Le dije que es un tema que no es para pensar en el fútbol ni en el dinero. Era una cosa de racismo".

"Thierry y Jaume eran los más próximos, pero estaban concentrados en la jugada y lo dijo bajito. Era difícil para ellos"

Ha recordado que Gabriel Paulista es quien le acompaña a la banda y el que pronuncia la frase 'negro de mierda' mirando a las cámaras. "A Gabi se lo digo yo. Mis compañeros no lo escucharon. Thierry y Jaume eran los más próximos, pero estaban concentrados en la jugada y lo dijo bajito. Era difícil para ellos".

El jugador francés ha indicado su conversación con el árbitro a raíz de esa jugada. "Primero me sacó la tarjeta. Pero él no sabía por qué estaba tan nervioso y enfadado. Después sí me preguntó y se lo expliqué". Seguidamente se produjo el abandono del césped. "Gabi vio mi reacción. Sabía que yo no estaba en el partido, que me iba a ir. Él lo sabía, porque me conoce, yo no reacciono así por nada. Gabi y yo hablamos y se tomó la decisión de irnos del campo. Ellos saben cómo soy. Yo nunca me enfado y si lo hago es que ha pasado algo. Ellos saben que no es mentira. Me conocen. Saben cómo soy. Ellos directamente sabían que era verdad lo que me había dicho Cala".

Diakhaby trasladaba todo al interior del vestuario. "Yo dentro no hablaba a nadie. Se hablaba mucho, se gritaba. Pero eso son cosas de vestuario", momento en el que se apunta que un jugador del Cádiz CF le dijo a un compañero suyo que si volverían a jugar si Cala le pedía perdón. "Fue simple. Un jugador nuestro entra en el vestuario y nos lo dice a todos. Pero no puedo decir más de eso, porque es un tema que se está investigando y no puedo desvelar todo. Pero hay un jugador nuestro que entró y nos lo dijo. Fue uno del Valencia que había hablado con uno del Cádiz. No puedo decir el nombre; eso lo sabrá el juez".

"Quería que la gente viera que había una sospecha de racismo y el que estaba en sospecha estaba en el campo y la víctima en la grada"

Tras reanudarse el juego, no se quedó en el vestuario y salió a la grada. En declaraciones a As lo explica: "Yo decido salir porque no tenía nada de lo que esconderme. Quería que la gente viera que había una sospecha de racismo y el que estaba en sospecha estaba en el campo y la víctima en la grada. No quería esconderme. Yo no tenía nada que esconder. Yo no fui culpable de nada, fui la víctima".

Diakhaby ha reconocido que después del partido ha hablado con varios futbolistas del Cádiz CF. "He hablado con dos jugadores y con un jugador lesionado que jugué a la ida contra él".

El malestar del valencianista apunta a LaLiga."La declaración del señor Tebas. Lo leí y me reí. No sé cómo explicarlo. Si hubiera dicho que no tienen pruebas de que Cala haya dicho eso, bueno, pero él lo que dijo es que yo había malentendido… y es bastante raro y especial decir eso". Todo ello en un contexto en que no se ha podido demostrar nada. "No puedo decir todo lo que hay, porque está en la investigación. Pero ellos sí lo saben y no puede decir eso. En el fútbol de ahora sale todo. Las conversaciones entre los jugadores, hay gente que lee los labios… no he entendido que no haya más pruebas, la verdad. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Solo decir la verdad, que es lo que estoy haciendo. No entiendo que todas las imágenes sean de lejos, que no haya ninguna cercana".

"La declaración del señor Tebas la leí y me reí. Él lo que dijo es que yo había malentendido… y es bastante raro y especial decir eso"

El valencianista está a la espera del juez instructor, que podría citarle. "Creo que ese día llegará porque para mí es muy importante poder decir a un juez la verdad. Si cometes errores, tienes que pagar. Es así la vida. Si yo hablo mal, me tienen que castigar y buscar todo lo posible para castigarme. Espero que hagan todo lo posible para descubrir la verdad". No descarta un cara a cara con Cala. "Yo no tengo miedo. Yo reitero lo que entendí, porque lo entendí muy bien. Llevo casi tres años en España y entiendo casi todo. Y ese tipo de palabras, más. No son palabras complicadas de entender".

Diakhaby da el lugar que corresponde a la presunción de inocencia del futbolista del Cádiz CF, a pesar de que no cesa en acusarle. "Sí, claro. Yo eso lo entiendo. Si no salen pruebas, es un boca a boca. Si no salen pruebas, pues no creo que salga sancionado. Eso es lógico. Pero vamos a ver. Yo espero que salgan pruebas y que se haga todo lo posible para encontrar esa prueba".

"Si dejamos pasar esas cosas… no vamos a erradicar jamás el racismo en la sociedad"

Apuntaba a caso de racismo y de falta de conciencia social de lo que acusa a Cala. "Son las dos cosas y por eso no se pueden tolerar. Hay racismo en la sociedad y en todos los países. No es un caso de España. Pasa en España, en Inglaterra, en Francia, en todos los lados. Por eso es algo que tenemos que erradicar. La gente tiene que pensarse mejor cuando dice algo, todos somos humanos e iguales. Yo también tengo amigos de todos los colores. Yo a Cala no lo conozco personalmente, no puedo decir que sea racista, no lo conozco, pero hay dicho una palabra racista y por eso tiene que pagar, porque si dejamos pasar esas cosas… no vamos a erradicar jamás el racismo en la sociedad. Insisto, yo a Cala no le conozco y no puedo decir que sea racista. Pero ha dicho una palabra que se tiene que pagar, como debería pagar yo si cometo un error como ese".

En la parte final de su intervención, reiteraba su deseo de ver sancionado al central del Cádiz CF. "Claro. Tiene que haberla para dar un ejemplo a la sociedad. Si no hay sanción es como decir que podemos decir lo que queramos y así no vamos a luchar para erradicar el racismo. Se habla mucho de stop racismo, pero se buscan pocas soluciones. Hay que ser duros con esas palabras y errores".