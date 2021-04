Negredo: "Ojalá pueda estar aquí mucho tiempo"

El delantero centro Álvaro Negredo atiende en exclusiva a los medios oficiales del Cádiz CF y aborda diferentes aspectos del equipo amarillo, tanto de lo colectivo como de lo personal. El vallecano no oculta su felicidad formando parte del vestuario amarillo, con el que espera cerrar pronto la permanencia y disfrutar, además, de la afición amarilla en Carranza.

El equipo: "Estoy viendo bien al equipo, el equipo tiene muchas ganas y mucha ilusión por conseguir el objetivo cuanto antes. Tuvimos una primera vuelta muy buena, la segunda no empezó como queríamos y lo importante ahora es depender de uno mismo. Tenemos gente que está por detrás y es importante depender de nuestros propios resultados".

Balance de lo que va de temporada: "El balance es bueno, nadie esperaba ver a un Cádiz tan serio y con la idea tan clara para salir de los malos momentos. Vamos a intentar conseguir la salvación porque ese es el deseo de todos los componentes de la plantilla y también para la afición, que se merece estar con nosotros en el campo y en Primera División".

Estilo de juego muy marcado: "Es importante creer en el estilo de juego. Cuando piensas que lo que haces, lo haces bien, intentas explotarlo al máximo. Es una virtud de este equipo. Para muchos, a lo mejor no realizamos el fútbol más bonito, pero el míster buscaba una solución para poder continuar muchos años en la primera categoría. Si el equipo, cuerpo técnico y la afición lo respalda, es importante para todos".

Ser delantero en el Cádiz: "Es difícil, pero en muchos momentos de los partidos te puedes aburrir de cierta manera, pero en mi caso, con mi edad y mi experiencia, sé lo que el equipo necesita en muchos momentos e intento dárselo. Sé que no voy a hacer 15-20 goles por temporada, pero sí los justos para conseguir los objetivos, que eso es importante. El Cádiz no va a tener resultados muy abultados, pero no buscamos eso. Nosotros defendemos bien y luego vendrán los resultados".

Adaptación a Cádiz: "El vestuario me recibió muy bien, la gente de fuera igual tenía dudas sobre mi posible rendimiento, pero siempre he intentado hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Voy a seguir así hasta que el cuerpo aguante, mi cabeza quiere seguir, quiere más, y me toca disfrutar de todo lo que se pueda. La ciudad la conozco poco por esto del Covid, pero ojalá pueda estar aquí durante mucho tiempo para conocer bien todos los rincones de Cádiz y disfrutar de la ciudad con la gente".

Llegada al vestuario: "Cuando llegué sentí un respeto bueno, más admiración que otra cosa. Fue un detalle muy importante. Muchos no me conocían y no sabían lo que yo podía dar. Cuando pasa eso, yo tengo que actuar para que me sigan tratando con ese respeto y no tengo ninguna queja de ningún compañero ni del cuerpo técnico. Hemos hecho un buen grupo y la verdad es que ahí se ve el ambiente del día a día en el vestuario. Se ve cómo trabaja el equipo en los entrenamientos y en los partidos".

Buen ambiente en el equipo: "Sabemos cuándo hay que separar los momentos. Sabemos cuándo se empieza a trabajar. Hay momentos del entrenamiento con humor, pero sabemos que la disciplina es muy importante. El equipo sabe respetar cada momento y el cuerpo técnico también. Saben la guasa que hay en el vestuario y creo que todo se puede compaginar muy bien".

Relación con Cervera: "Al principio parece muy tímido, pero cuando le conoces e interactúas con él te das cuenta de que es un gran tipo, que tiene mucha personalidad, que sabe lo que quiere y mi relación con él ha ido a más con los días. Ojalá podamos estar juntos aquí mucho tiempo".

Momentos de la temporada: "Hay muchos momentos con los que quedarse. El partido contra el Madrid allí, el del Barcelona, son partidos importantes, pero hay partidos como el Eibar en Ipurúa o en casa son partidos en los que se ha disfrutado, hemos sufrido también, pero me quedo con la primera parte de la temporada porque nadie se esperaba ver ese fútbol del Cádiz".

Lucha por la salvación: "Hay muchos equipos, no estamos salvados, pero estamos muy cerca del objetivo. Hay muchos equipos peleando por ese mismo objetivo que nosotros. Tenemos que conseguir el objetivo por nosotros mismos, no por los rivales. Es mejor no depender de otros resultados. Saldremos a luchar hasta el final".

Sin la afición en el campo: "Es una pena. Se echa de menos el disfrutar con la afición durante un partido. Ojalá pueda vivir el fútbol con la afición cadista porque será buena noticia para todos porque significará que estoy aquí y el Cádiz está en Primera. He vivido como contrincante esta afición y quiero vivirlo a favor mía".